Naar schatting de helft van de volwassenen stuurt weleens een pikant tekstbericht de wereld in. Maar dat gaat er niet altijd even verfijnd aan toe. Om de finesses onder de knie te krijgen, kunt u nu oefenen met een sexting-robot: Slutbot.

'Het helpt me om directer en specifieker te zijn naar anderen toe.' 'Het heeft me zelfvertrouwen gegeven, en ik heb ook wel wat over mezelf geleerd.' Het zouden reacties kunnen zijn van mensen die net een weerbaarheidscursus hebben gevolgd, of een boek van een of andere zelfhulpgoeroe hebben gelezen. Maar nee: deze mensen getuigen in een promofilmpje over hun ervaringen met Slutbot, een recente Amerikaanse uitvinding. Het gaat om een chatbot waarmee je geile praatjes kunt uitwisselen, gratis en voor niets. Al is het méér dan zomaar een ordinaire sekslijn. De Amerikaanse Brianna Rader, het brein achter Slutbot, vertelde in een interview met nieuwswebsite Mashable dat veel mensen niet de juiste taal en vaardigheden hebben om hun verlangens te uiten. Slutbot is dus in de eerste plaats een educatief middel, een seksuele taalcursus zo u wilt.

