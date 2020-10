Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en federaal minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) bekijken op welke manier het juridisch onderscheid tussen cafés en restaurants scherper kan worden gesteld.

De verschillende regeringen in ons land bekijken in welke mate er een ander juridisch onderscheid kan worden gemaakt tussen cafés en restaurants. Dat valt te horen op de kabinetten van federaal minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Het waren niet toevallig beide excellenties die op het Overlegcomité van afgelopen vrijdag de grootste voorstanders waren van een uitzondering voor de restaurants. De indruk leeft dat restaurants beter bestand zouden zijn tegen de verspreiding van het coronavirus dan cafés. Maar dat bleek een juridische slangenkuil. Zo'n 75 procent van alle Vlaamse cafés is ook gemachtigd om eten te serveren. Vanwege die vervlechting koos men voor de botte bijl: alle horeca dicht voor minstens vier weken met een evaluatie na twee weken.

Maar daarmee is de kous niet af. Jambon en Clarinval 'wisselen gedachten uit' over een andere definiëring, klinkt het op het kabinet-Jambon. Daar drukt men wel op het feit dat de beslissing van het Overlegcomité niet wordt teruggedraaid. 'Maar ooit gaat er misschien een moment komen waarop je in schijven heropent', luidt het. Al sluit niemand uit dat de volledige horeca in één keer opnieuw zou kunnen heropenen.

We moeten vooral opletten het niet discriminatoir wordt. Kabinet-Jambon

Bart De Wever

Volgens insiders zou men in theorie kunnen kijken naar het onderscheid tussen soorten zaken in de fiscale wetgeving. Er zijn ook creatievere pistes. Bijvoorbeeld: hoeveel procent omzet genereert een zaak uit de verkoop van eten? 'We moeten vooral opletten het niet discriminatoir wordt. We mogen niet uitkomen op een verhaal waarbij het totaal arbitrair wordt', klinkt het. De grote moeilijkheid ligt bij de talloze brasseries en bistro's, die op het grensgebied van café en restaurant liggen.

De sluiting van alle horecazaken leidde tot heel wat ophef afgelopen week, niet in het minst bij de horeca zelf. Maar ook bij partijen als de N-VA en de MR zorgde de beslissing voor wrevel. Jambon verdedigde het akkoord, maar partijgenoten als Bart De Wever en Zuhal Demir reageerden afwijzender.

De zaak zou nog niet op tafel liggen tijdens het Overlegcomité van vrijdag.

De verschillende regeringen in ons land bekijken in welke mate er een ander juridisch onderscheid kan worden gemaakt tussen cafés en restaurants. Dat valt te horen op de kabinetten van federaal minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Het waren niet toevallig beide excellenties die op het Overlegcomité van afgelopen vrijdag de grootste voorstanders waren van een uitzondering voor de restaurants. De indruk leeft dat restaurants beter bestand zouden zijn tegen de verspreiding van het coronavirus dan cafés. Maar dat bleek een juridische slangenkuil. Zo'n 75 procent van alle Vlaamse cafés is ook gemachtigd om eten te serveren. Vanwege die vervlechting koos men voor de botte bijl: alle horeca dicht voor minstens vier weken met een evaluatie na twee weken. Maar daarmee is de kous niet af. Jambon en Clarinval 'wisselen gedachten uit' over een andere definiëring, klinkt het op het kabinet-Jambon. Daar drukt men wel op het feit dat de beslissing van het Overlegcomité niet wordt teruggedraaid. 'Maar ooit gaat er misschien een moment komen waarop je in schijven heropent', luidt het. Al sluit niemand uit dat de volledige horeca in één keer opnieuw zou kunnen heropenen.Volgens insiders zou men in theorie kunnen kijken naar het onderscheid tussen soorten zaken in de fiscale wetgeving. Er zijn ook creatievere pistes. Bijvoorbeeld: hoeveel procent omzet genereert een zaak uit de verkoop van eten? 'We moeten vooral opletten het niet discriminatoir wordt. We mogen niet uitkomen op een verhaal waarbij het totaal arbitrair wordt', klinkt het. De grote moeilijkheid ligt bij de talloze brasseries en bistro's, die op het grensgebied van café en restaurant liggen. De sluiting van alle horecazaken leidde tot heel wat ophef afgelopen week, niet in het minst bij de horeca zelf. Maar ook bij partijen als de N-VA en de MR zorgde de beslissing voor wrevel. Jambon verdedigde het akkoord, maar partijgenoten als Bart De Wever en Zuhal Demir reageerden afwijzender. De zaak zou nog niet op tafel liggen tijdens het Overlegcomité van vrijdag.