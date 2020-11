Voorlopig moeten de hondenkapsalons in ons land wel degelijk de deuren dicht houden, maar die regeling kan de komende dagen geëvalueerd worden en mogelijk ook worden aangepast. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) had eerder aangegeven dat hij die beslissing wilde laten rechtzetten.

De nieuwe FAQ van de federale overheid vermeldde dat dierenkapsalons moeten sluiten. Maar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) had maandag verklaard dat dit ingaat tegen het meest recente Ministerieel Besluit, dat uitdrukkelijk vermeldt dat 'diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren' open mogen blijven.

'Ik vermoed dat de Federale Overheidsdienst de FAQ van de eerste lockdown abusievelijk gekopieerd heeft, wat dierenkapsalons en dierenasielen betreft', klonk het. Weyts benadrukte ook dat hij de beslissing wilde laten rechtzetten in de FAQ.

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) beklemtoont maandagavond dat de hondenkapsalons voorlopig wel degelijk dicht moeten blijven. 'De FAQ is in lijn met het Ministerieel Besluit en met wat er in de eerste golf over dierenkapsalons werd beslist', zegt Peter Paulussen van het kabinet-Verlinden.

'De minister wil dit de volgende dagen evalueren en bekijken of dit moet worden aangepast', zo wordt wel benadrukt. Ook het verbod op huisbezoeken in de immosector kan daarbij herbekeken worden.

De nieuwe FAQ van de federale overheid vermeldde dat dierenkapsalons moeten sluiten. Maar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) had maandag verklaard dat dit ingaat tegen het meest recente Ministerieel Besluit, dat uitdrukkelijk vermeldt dat 'diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren' open mogen blijven. 'Ik vermoed dat de Federale Overheidsdienst de FAQ van de eerste lockdown abusievelijk gekopieerd heeft, wat dierenkapsalons en dierenasielen betreft', klonk het. Weyts benadrukte ook dat hij de beslissing wilde laten rechtzetten in de FAQ. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) beklemtoont maandagavond dat de hondenkapsalons voorlopig wel degelijk dicht moeten blijven. 'De FAQ is in lijn met het Ministerieel Besluit en met wat er in de eerste golf over dierenkapsalons werd beslist', zegt Peter Paulussen van het kabinet-Verlinden. 'De minister wil dit de volgende dagen evalueren en bekijken of dit moet worden aangepast', zo wordt wel benadrukt. Ook het verbod op huisbezoeken in de immosector kan daarbij herbekeken worden.