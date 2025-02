Slovakije stapt naar Europees Hof voor Rechten van de Mens

Slovakije gaat naar aanleiding van de dood van Jozef Chovanec klacht tegen België indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat heeft de Slovaakse buitenlandminister Juraj Blanàr bevestigd in een gesprek met zijn Belgische ambtgenoot Maxime Prévot.

olgens het Slovaakse persbureau TASR sprak Blanàr maandag met Prévot in de marge van een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. “Ik heb hem open en correct geïnformeerd dat het Slovaakse ministerie van Justitie een klacht zal indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het niet naleven van talrijke procedures en praktijken tijdens het onderzoek”, zei de Slovaakse minister nadien. Het kabinet van Prévot bevestigt de informatie.

De Slovaak Jozef Chovanec overleed in 2018 in het Marie Curie-ziekenhuis in Charleroi, waar hij op 24 februari als gevolg van een hartaanval was opgenomen. De 38-jarige zakenman had een vlucht naar Slovakije willen nemen, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt en naar een cel op de luchthaven van Charleroi gebracht. Hij sloeg er met zijn hoofd tientallen keren tegen een muur.

De man, die een delirium had, werd daarop brutaal overmeesterd door verschillende politieagenten. Ze hielden hem stevig in bedwang. Zijn hoofd werd uiteindelijk in een deken gewikkeld voor hij een injectie met een kalmerend middel kreeg. Op camerabeelden van de interventie was te zien dat agenten glimlachten en een politieagente een Hitlergroet bracht. Eind september 2021 vond een reconstructie van de feiten plaats.