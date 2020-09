In Slovakije heeft het parlement een resolutie goedgekeurd waarin gevraagd wordt dat de Europese Commissie de dood van de Slovaakse man Jozef Chovanec, twee jaar geleden in Charleroi, zou onderzoeken. Dat meldt VRT NWS woensdagavond.

'Op zich is het niet onlogisch dat een dergelijke resolutie wordt gestemd', zegt professor Hendrik Vos van de UGent woensdagavond in een reactie. 'Er kan aan Europa gevraagd worden om het principe van de rechtsstaat te onderzoeken', aldus Vos.

Slovakije heeft blijkbaar onvoldoende vertrouwen in een Belgisch onderzoek en wil dat de Europese Commissie de zaken gaat bekijken.

Nog volgens VRT NWS wordt de gewezen Belgische minister Didier Reynders als EU-commissaris voor Justitie daartoe aangespoord. Reynders was op het ogenblik van de feiten minister van Buitenlandse Zaken en was toen verantwoordelijk voor de relaties met Slovakije. 'Er zijn fundamentele waarden waaraan een lidstaat van de EU moet voldoen, zoals respect voor de rechtsstaat, en als die geschonden worden, kunnen er politieke sancties volgen', aldus Vos, die niet verwacht dat dat het geval zal zijn voor ons land.

'Tegen Polen en Hongarije lopen er bijvoorbeeld ook procedures. Dus het is sowieso wel een blaam voor ons land', klinkt het nog.

