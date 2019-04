Ondernemersorganisatie Unizo vindt dat mobiliteit een centraal thema moet zijn bij de verkiezingen en dringt er bij de partijen op aan met oplossingen te komen. De organisatie betreurt dat de slimme kilometerheffing gesneuveld lijkt in het slagveld van de campagne en komt zelf met een mobiliteitsplan.

Volgens Unizo-topman Danny Van Assche hebben de politieke partijen de voorbije maanden vooral 'lippendienst bewezen' aan de mobiliteit, maar ontbreekt het in de aanloop naar 26 mei aan een duidelijke visie en concrete oplossingen om het fileprobleem echt aan te pakken. 'Als de politieke partijen nu nog geen mobiliteitsplan klaar hebben, staan we de komende legislatuur letterlijk allemaal stil', aldus Van Assche.

De discussie over de slimme kilometerheffing is volgens Van Assche symptomatisch. 'Als zelfs dáár nog geen klare wijn kan over geschonken worden en heldere engagementen voor de komende legislatuur kunnen worden aangegaan, wat gaat er dan de komende jaren op vlak van mobiliteit wél worden aangepakt?'

Unizo is zelf, onder een aantal voorwaarden, voorstander van een slimme kilometerheffing. Het is 1 van de 9 prioriteiten in het mobiliteitsplan dat de organisatie zelf op tafel legt.

Naast de kilometerheffing voor personenwagens pleit Unizo onder meer voor een intergewestelijk mobiliteitspact, fietssnelwegen, investeringen in de waterwegen en het aantrekkelijker maken van auto- en fietsdelen. In het algemeen moeten de investeringen in mobiliteit fors opgekrikt worden.

Nu besteedt ons land maar 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan transport- en verkeersinfrastructuur. Dat percentage moet volgens Unizo opgetrokken worden tot 1 procent. Dat betekent concreet dat België jaarlijks 1,8 miljard euro meer zou moeten investeren.