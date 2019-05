De slimme camera's langs onze wegen mogen vanaf deze zomer extra overtredingen vaststellen, maar de politie is daar niet klaar voor. Dat bericht VTM Nieuws vrijdagavond.

Vanaf 1 juli mogen intelligente camera's in het verkeer een hele reeks overtredingen vaststellen, zonder dat een agent daarbij betrokken wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om tegen de richting in rijden, op spitsstroken rijden buiten de piekuren of kruispunten blokkeren. De bedoeling is dat de camera's in de toekomst ook gsm-gebruik achter het stuur automatisch kunnen vaststellen.

De politie heeft nu vaak te weinig middelen om al die overtredingen vast te stellen, de slimme camera's mogen dat vanaf juli allemaal automatisch doen. Met boetes tot 174 euro.

Alleen, de politie is er niet klaar voor. Het zal nog maanden duren voor de politie klaar is met de nodige software.

De werking van de camerasystemen is een bevoegdheid van Binnenlandse Zaken. Ontslagnemend minister De Crem (CD&V) gaat het dossier bekijken en indien nodig extra maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het systeem zo snel mogelijk in werking kan treden.