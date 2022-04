Het Agentschap Opgroeien beschikt over 1 voltijdse (VTE) klantenbeheerder per 223 kinderopvanglocaties.

Dat heeft Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien, vrijdag in het Vlaams Parlement meegedeeld aan de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Dat lage aantal klantenbeheerders, medewerkers die zich bezighouden met het opvolgen van de dossiers van de kinderdagverblijven, roept bij verschillende leden van de onderzoekscommissie vragen op.

De onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang is door het Vlaams Parlement opgericht naar aanleiding van het overlijden van een zes maanden oud meisje in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in Mariakerke in februari en de terugkerende signalen van mishandeling en verwaarlozing in enkele andere kinderopvanginitiatieven.

Vrijdag vond een eerste publieke zitting plaats, waarvoor vertegenwoordigers van het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) en de Zorginspectie naar het Vlaams Parlement werden gehaald. Zij hebben een beeld geschetst van hoe de procedures voor meldingen en klachten verlopen. In deze fase wordt evenwel nog niet ingegaan op concrete dossiers.

'Idealiter meer volk'

Administrateur-generaal Katrien Verhegge deelde tijdens de zitting mee dat het Agentschap Opgroeien beschikt over 33,1 voltijds equivalente medewerkers (VTE's) voor klantenbeheer. Dat komt neer op 1 VTE per 223 locaties in de kinderopvang. 'Is dat genoeg? Idealitair heb je absoluut meer volk', erkent Verhegge. 'De werkdruk is hoog. Maar we doen binnen deze mogelijkheden zoveel mogelijk het werk dat moet gebeuren', aldus nog Verhegge, die zegt dat die medewerkers niet enkel bezig zijn met het verwerken van klachten. Zij hebben nog andere opdrachten, zoals het opvolgen van het volledige administratieve proces tussen aanvraag en vergunning. Daarnaast kwamen er ook vragen over de handhavingslijst, een soort van zwarte lijst van kinderdagverblijven. Daarop zouden 44 problematische kinderdagverblijven zijn vermeld, maar 't Sloeberhuisje zou daar niet tussen hebben gestaan. Maar Verhegge veegde de berichten over die lijst van tafel. 'Het Agentschap Opgroeien werkt niet met een lijst', zo benadrukt ze. 'We werken met een dynamisch dossierbeheerssysteem dat elke dag wordt opgevolgd. Wie daar gisteren in zat, zit daar misschien morgen niet meer in.'

De onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang moet zich onder meer buigen over de procedures en over de mogelijke problemen die ontstaan bij de doorstroming en opvolging van klachten en meldingen. Daarbij zal niet enkel worden gekeken naar beslissingen op administratief niveau, maar ook naar het politieke beleidsniveau. Tegen uiterlijk 1 juli 2022 wil de commissie een eindverslag klaar hebben.

