Slechts 10 procent van de gemeentes heeft hemelwaterplan

Slechts 10 procent van de Vlaamse gemeentes heeft een hemelwaterplan. Dat blijkt uit cijfers die Groen parlementslid Mieke Schauvliege opvroeg bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Zo’n hemelwaterplan omvat alle initiatieven van een lokaal bestuur om regenwater lokaal te hergebruiken of te infiltreren in de bodem. “Het uitwerken van een hemelwaterplan is vandaag een vrijblijvende suggestie voor gemeentes. Daardoor is het plan van heel wat gemeentes ontoereikend”, zegt Schauvliege.

an de 300 Vlaamse gemeentes kunnen er maar 30 een hemelwaterplan voorleggen, blijkt uit de cijfers. Acht gemeentes hebben een gedeeltelijk plan. 46 gemeenten hebben een plan dat goedgekeurd zou zijn voor eind 2021, maar of dat effectief het geval is, is niet duidelijk. 48 gemeentes hebben een plan dat na 2021 goedgekeurd zou worden en 101 gemeentes ‘zijn van plan’ een plan op te maken. Acht andere gemeentes, samen goed voor 100.000 inwoners, oordeelden dat ze geen hemelwaterplan nodig hebben. Over de overblijvende 61 gemeentes is geen info beschikbaar.

Dat zo weinig gemeentes een dergelijk plan hebben, is volgens Schauvliege te wijten aan het feit dat de Vlaamse regering geen wetgeving heeft die de gemeentes aanzet tot de nodige stappen. Ook sancties zijn daardoor niet mogelijk. ‘Minister Demir kondigde aan dat gemeentes die geen hemelwaterplan opstellen geen subsidies meer zullen krijgen. Maar er is geen wetgeving die normen vastlegt en opvolging verzekert, waardoor de minister geen poot heeft om op te staan”, zegt Schauvliege. “Lokale besturen moeten het stellen met een leidraad.’

‘De droogte die we deze zomer meemaken, is geen verrassing. We weten dat we steeds vaker te maken zullen krijgen met periodes van extreme droogte en dat de klimaatcrisis steeds feller zal toeslaan. Om ons daarop voor te bereiden is er nood aan krachtdadig beleid dat verankerd wordt in wetgeving’, besluit Groen parlementslid Mieke Schauvliege.