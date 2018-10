Slechte staat sociale woningen Gent: parket Oost-Vlaanderen start onderzoek

'Het parket onderzoekt of woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn, toch worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld', zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.

N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt eerder op de dag ook al op om de slechte staat van enkele sociale woningen van socialehuisvestingmaatschappij WoninGent te onderzoeken.

Maandag toonde de VRT nog beelden van die sociale woningen, die ongeschikt verklaard zijn. Toch werden de woningen alsnog verhuurd, wat strafbaar is. 'Aangezien er geen gemeenteraad is voor de verkiezingen, zie ik geen andere oplossing dan via de juridische weg', zegt Van Bossuyt.

In een debat na de bewuste reportage geeft Gents SP.A-lijsttrekker Rudy Coddens aan dat sociaal wonen een Vlaamse bevoegdheid is en beklemtoont hij de nood aan bijkomende financiering. Coalitiepartner Open VLD vraagt dat WoninGent de zaak onderzoekt.

Maar N-VA spreekt tegen dat er te weinig Vlaamse middelen worden uitgetrokken. 'Het is hemeltergend dat het stadsbestuur doet alsof er te weinig budget zou zijn van de Vlaamse overheid', klinkt het. 'Dit terwijl Vlaams minister Liesbeth Homans 53 procent meer budget vrijmaakt voor sociale huisvesting dan tijdens de vorige legislatuur.'