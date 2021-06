Werk je in een bedrijf dat weinig of geen aandacht heeft voor mentale gezondheid, dan stijgt je kans op een diagnose voor depressie met 300 procent. Dat zeggen Australische onderzoekers na een grootschalig bevolkingsonderzoek.

De wetenschappers van de University of South Australia volgden een jaar lang mensen die voltijds werken in allerlei bedrijven. Ze kwamen tot de conclusie dat wie werkt voor een werkgever met weinig aandacht voor mentaal welzijn, drie keer meer kans heeft om ooit de diagnose depressie te krijgen.

In de studie, die deze week werd gepubliceerd in het British Medical Journal, peilden ze naar het 'psychologisch veiligheidsklimaat' (PSC) in bedrijven. De term wordt gebruikt om het bedrijfsbeleid, de interne communicatie en de participatiemogelijkheden te meten die de mentale gezondheid en de veiligheid van de werknemers mee bepalen. Het geeft ook de mate aan waarin werknemers denken dat hun werkgever veiligheid en gezondheid op de werkvloer serieus neemt.

'Bedrijven die falen om hun werknemers erkenning te geven voor hun harde werk en hen geen autonomie geven, stellen op die manier onrealistische eisen aan hun personeel. Zo lopen die mensen een verhoogd risico op depressie', zegt hoofdauteur van de studie, Amy Zadow.

Wie weinig erkenning krijgt in combinatie met lange werkdagen, ziet de kansen het hoogst om ooit in de gevarenzone voor depressie te komen.

Toxische werksfeer

Depressie treft vandaag naar schatting 300 miljoen mensen wereldwijd. Ondanks de beschikbare behandelingen zijn er geen tekenen die wijzen op een verbetering van die cijfers. Volgens de onderzoekers is het nodig om meer aandacht te besteden aan slecht functionerende werkomgevingen. Zo'n 'toxische' werkplek draagt volgens hen bij aan het probleem. Ze omschrijven zo'n plek als een omgeving waar burn-out om de hoek loert en er vaker sprake is van pestgedrag, vanwege een bedrijfscultuur die niet inzet op stresspreventie en het algeheel welzijn van zijn mensen.

Onderzoekers van een eerder deze maand verschenen studie in het European Journal of Work and Organizational Psychology, wezen ook op het feit dat pesten op het werk niet enkel het slachtoffer treft. Ook de collega's die getuige zijn van het pesten alsook de dader zelf ondervinden gevolgen. Uit dat onderzoek blijkt immers dat het niet ongebruikelijk is dat in het geval van pestincidenten uiteindelijk een hele afdeling symptomen van burn-out ervaart.

In 2019 erkende de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) nog de enorme wereldwijde kost die pesten op het werk met zich meebrengt. Het komt tot uiting in absenteïsme, weinig bevlogenheid, lage productiviteit en soms langdurig verlof vanwege burn-out.

De ILO riep werkgevers toen op om de 'mensen en het werk dat zij doen centraal te stellen op de werkvloer en het bedrijfsbeleid daaraan aan te passen.'

