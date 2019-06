Slachtoffers dienen klacht in tegen bedrijf dat legionella veroorzaakte

De slachtoffers van de legionellabacterie in Evergem en omstreken gaan samen een klacht indienen bij het parket. Ze hopen zo sneller informatie te krijgen over het onderzoek en een mogelijke schadevergoeding. Want nu weten ze van niks, zeggen ze.

De Gentse vestiging van Stora Enso