De radio- en tv-maker presenteert De Madammen op Radio 2 en gooide weer hoge ogen met Durf te vragen op Eén.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? Mijn zoon van negen die elke avond zijn 'drie leukste dingen' opsomt. Of mijn dochter die heel spontaan zegt dat ze mij zo lief vindt, en hoopt dat het cojonavijus weggaat. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? Nee. Hout vasthouden! Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2019 hebt u gerealiseerd? Ik zou minder werken en niet op dieet gaan: allebei keihard mislukt. Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Niet echt. Breien, haken of iets dergelijks, daar heb ik echt geen geduld voor. Bovendien ben ik hard blijven doorwerken. Om te ontspannen gingen we vaak fietsen, maar dat deden we voordien ook al. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? Van Delia Owens las ik deze zomer Daar waar de rivierkreeften zingen en ik voel dat het nog steeds onder mijn vel zit. De enige goede film die ik in de cinema zag, was Little Women. Geweldige kostuums! Op Netflix heb ik erg genoten van Call Me by Your Name, en op Canvas van Beautiful Boy. De serie Undercover 2 vond ik ook super. Ik heb Tom Waes een berichtje gestuurd: ' Holy shit, je bent een keigoede acteur!' En Charlotte Adigéry in Trix bracht ons helemaal in de groove. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? Bar Coupé in Temse, een heerlijk restaurant dat wordt uitgebaat door twee jonge mensen. Gelukkig bleven ze niet bij de pakken neerzitten en toverden ze het om tot Marché Coupé, waar we geregeld afhalen. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Hongkong. Mijn broer, die de wereld rondzeilt, zit daar nu. Welke zorgverleners zou u in de bloemetjes willen zetten? Iedereen in de rusthuizen. Zij worden enorm ondergewaardeerd, maar werken ontzettend hard om de meest kwetsbaren te beschermen. Dat er intussen marginalen lockdownfeestjes organiseren, maakt me razend. Hoe en met wie viert u kerstavond? Met mijn gezin en mijn zus. Ik werk nog tot 18 uur in Leuven voor de slotshow van De Warmste Week, maar het is heerlijk om nadien via de achterdeur ons huis binnen te glippen, waar de kaarsjes al branden. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Ik ben wel fan van zijn duidelijke communicatie. Welk sociaal medium gooit u eruit? Voor een reportage heb ik een TikTok-account aangemaakt, maar dat mag snel weer weg: moeders met TikTok vind ik maar zielig. Bent u van plan uw Netflixabonnement te vernieuwen? Zeker. En Disney+: heerlijk dat Minnie heel de dag Frozen kan kijken. Wie zult u deze kerst het meest missen? Mijn ouders en schoonouders. Maar ik kan me erbij neerleggen: het is maar één kerst. Wilt u snel gevaccineerd worden? Nee, voor anderen is het dringender. Moet cultuur meer steun krijgen? Absoluut. Cultuur is een basisrecht voor iedereen. Het is griezelig dat er nu amper naar artiesten wordt omgekeken, terwijl we ons toch geen lockdown zonder films, muziek of boeken zouden kunnen voorstellen? Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Nee. Ik blijf m'n best doen, maar te veel mensen hebben het echt niet door. Wie wenst u snel verzoening toe? De neuzekes-verkopers in Gent. Of is hun oorlog al voorbij? Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Over twintig jaar zullen we zeggen: weet je nog, 2020? What the fuck hebben wij toen meegemaakt! Ik vrees dat we elkaar nooit meer een hand zullen geven, wat ik oprecht heel jammer vind. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Een beetje meer besef van wat je hebt.