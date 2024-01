Sirenes van ambulances en politiewagens: controversiële verstrenging komt er dan toch niet

Er verandert voorlopig niets aan het gebruik van de sirenes door prioritaire voertuigen. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft daarover woensdag een koninklijk besluit ondertekend. Het is de bedoeling om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met de betrokken partijen om een juridisch sluitende oplossing te vinden voor de kwestie.

Politieauto’s, ambulances en brandweerwagens moeten vandaag hun sirene enkel opzetten wanneer ze door een rood licht rijden of om ervoor te zorgen dat andere weggebruikers voorrang verlenen. In andere gevallen volstaan de blauwe knipperlichten. Maar een modernisering van de wegcode maakt de sirenes en zwaailichten vanaf 1 februari altijd verplicht bij een dringende interventie.

Die aanpassing wekte wrevel op bij de diensten, maar ook bij burgemeesters. Een vaak gehoord voorbeeld is dat een ziekenwagen bij een dringende oproep om 3 uur ’s nachts met de sirene op een woonwijk moet binnenrijden, of dat daders al minutenlang op voorhand ‘gewaarschuwd’ zijn wanneer de politie onderweg is na een oproep voor een woninginbraak.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) liet eerder al verstaan dat de maatregel opnieuw tegen het licht zou worden gehouden.

‘Het is nooit de bedoeling geweest om de hulpdiensten te dwingen om systematisch hun sirenes en zwaailichten te gebruiken bij een noodoproep’, zegt minister van Mobiliteit Gilkinet woensdag.

‘Tegelijkertijd is het ook nodig om de regels te verduidelijken wanneer een prioritair voertuig bijvoorbeeld de voorrangsregels niet respecteert of tegen de rijrichting in rijdt. De wijziging van de Wegcode doet hier twijfel over bestaan. Het is de bedoeling om een evenwicht te vinden tussen een snelle interventiemogelijkheid en de verkeersveiligheid. Dat vereist een goede afstemming met de betrokken diensten, met name met de politie, de brandweer en de dienst 100. Het besluit dat ik vandaag heb getekend, moet toelaten om de nodige tijd te nemen voor dit overleg’.