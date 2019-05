'Laten we in de komende dertig jaar ons land omvormen tot een nieuw soort België, een land waarin we onze manier van wonen, onze mobiliteit, onze elektriciteitsproductie en onze industrie zo veranderen dat dit gevoelig minder ten koste gaat van het klimaat en van de volgende generaties', schrijven de ambassadeurs van Sign for my Future.

Beste politici,

In de afgelopen maanden is er meer dan ooit tevoren gesproken en geschreven over 'het klimaat'. Steeds luider klinkt de roep van jongeren, wetenschappers, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties en vele burgers om de klimaatopwarming aan te pakken. Iets wat u eigenlijk al beloofd heeft: België ondertekende immers het klimaatverdrag van Parijs, waarbij we ons ertoe verbinden alles te doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar een maximum van 1,5 graden.

Intussen is 74% van de bevolking vragende partij om de klimaatopwarming aan te pakken. Tegelijk stellen burgers zich terechte vragen. Ze vragen wat het concreet plan is? Of het aanpakken van de klimaatopwarming wel realistisch en betaalbaar is? En zelfs: is het al niet te laat?

Laten we samen een wervend verhaal schrijven. Transitie zal leiden tot veel duurzame economische activiteit.

Daarom: laat het ons eens worden over de essentie. Ja, deze en ook de vorige generaties hebben veel gedaan om meer welvaart en welzijn te creëren. Neen, de wereld is nog niet meteen naar de vaantjes. Maar de manier waarop we vandaag leven, brengt onherroepelijk schade toe aan de aarde, haar klimaat en daardoor ook aan de levenskwaliteit van de volgende generaties. Gelukkig kan deze generatie er nog iets aan doen.

Veel van de oplossingen zijn er al: warmtenetten, windmolens, fietsostrades, waterstof en nog veel meer. Dit is een oproep aan u, politici, om het over partijgrenzen heen eens te worden: zorg voor de duw die ze betaalbaar maakt voor iedereen en breed ingang doet vinden. Laten we in de komende dertig jaar ons land omvormen tot een nieuw soort België, een land waarin we onze manier van wonen, onze mobiliteit, onze elektriciteitsproductie en onze industrie zo veranderen dat dit gevoelig minder ten koste gaat van het klimaat en van de volgende generaties.

Jazeker, het gaat om een complexe omslag, die goed moet worden doordacht. Om de klimaatneutrale alternatieven te bouwen, is er een investeringsplan op lange termijn nodig. Dit gaat geld kosten, 4 tot 7 miljard euro per jaar. Maar op termijn besparen we jaarlijks de meer dan 10 miljard die we vandaag betalen aan olie en gas uit het buitenland. We moeten ook burgers en bedrijven stimuleren om hun gedrag aan te passen, op zo'n manier dat de tegenstelling tussen arm en rijk niet verder toeneemt en de competitiviteit van onze bedrijven niet in het gedrang komt.

Ook dat is niet eenvoudig. Laat u dan ook bijstaan, beste politici. Experts, wetenschappers, ondernemers, organisaties: ze staan klaar met uitgestoken hand om jullie te helpen bij het uitdenken van zo'n uitdagend langetermijnplan.

Laat ons samen een wervend verhaal schrijven. De transitie zal immers leiden tot veel duurzame economische activiteit. Onze ondernemingen kunnen de oplossingen bieden die de hele wereld weldra nodig heeft. We zullen allemaal gezondere lucht inademen en minder getroffen worden door ziektes ten gevolge van vervuiling en uitstoot.

Laat ons dus ambitie tonen. Maak een akkoord over partijgrenzen heen om België klimaatneutraal te maken voor 2050. Laat ons deze doelstelling verankeren en het pad uitstippelen om daar te geraken. Laat ons samen een proces opstarten om tot een evenwichtig langetermijnbeleid te komen. Dat is de kernboodschap van Sign for my Future. Dat is wat we verschuldigd zijn aan de generaties na ons. Daaraan zijn wij bereid mee te werken. Daarin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen.

Deze open brief werd ondertekend door:

Thomas Leysen (Umicore), Ilham Kadri (Solvay SA), Antoine Lebrun (WWF), Danny Jacobs (Bond Beter Leefmilieu), Marc Leemans (ACV), Jef Colruyt (Colruyt), Marc Lambotte (Agoria), Jacques Vandermeiren (Port of Antwerp), Jacques Crahay (Cosucra), Dominique Leroy (Proximus), Bart De Smet (Ageas), John Porter (Telenet), Caroline Pauwels (Vrije Universiteit Brussel), Caroline Copers (Vlaams ABVV), Luc Vandenbulcke (Deme), Sophie Souied (Unilever Belgium), Céline Tellier (Inter-Environnement Wallonie), Lieven De Schamphelaere (Natuurpunt), Olivier Willocx (BECI), Arnaud Zacharie (CNCD 11.11.11), Stéphane Thiery (TEC), Adélaïde Charlier (Youth for Climate), Michel Croisé (Sodexo), Michel Kervyn (Oxfam en Belgique), Xavier Bouckaert (Roularta Media Group), Peter Quaghebeur (SBS), Thomas Van Craen (Triodos Bank), Roger Kesteloot (De Lijn), Karel Van Eetvelt (Febelfin), Anuna De Wever (Youth for climate), Els Hertogen (11.11.11), Gert Ysebaert (Mediahuis), Peter Wouters (beweging.net), Boudewijn van den Brand (Lidl Belgium & Luxemburg), Joost Callens (Durabrik), Geert Pauwels (Lineas), Marc du Bois (Spadel), Philippe Tychon (SUEZ), Herman Van Goethem (Uantwerpen), Geoffroy Gersdorff (Carrefour Belgium), Christ'l Joris (ETAP nv), Stefaan Lauwers (Partena ziekenfonds & partners), Catherine Bendayan (IKEA), Michel De Paepe (Universiteit Gent en Pixii), Bart De Ridder (Accenture), Luc Van Gorp (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten), Wim Bauwens (Danone), Christophe Degrez (Eneco Belgium), Geert Messiaen (Landsbond van Liberale Mutualiteiten), Arnaud Feist (Brussels Airport Company), Pierre Pignolet (essent.be), Arnaud Vanhemelryck (Ogilvy Social Lab), Jean-François Potelle (Dapesco), Raymund Trost (CFE Contracting), Alex Houtart (Impact Squares), Gil Simon (Resa), Belinda Torres (La Ruche qui dit Oui!), Catherine Servaes (Régie Média Belge), Beguin (Wikipower), David Morelle (HesbiCoop), Sylvie Irzi (IPG Mediabrands Belgium), Nathalie Vandepeute (Bancontact Payconiq Company), Pascal Vermeulen (Climact), Minh BUI (APERe asbl), François de Borman (Grands-Parents pour le Climat), Bart Demeestere (Architecten Demeestere en Garmyn&Partners bvba), Sabine Rats (Burat Research & Strategy), Bart Van der Roost (Opera Ballet Vlaanderen), Wim Verlinde (Kristelijke Werknemersbeweging (KWB)), Stijn De Roo (Wattson), Jo Van Cawenberge (GoodPlanet Belgium), Peter Garré (Bopro), Dirk Desnoeck (Timmerman EHS NV), Piet Colruyt (Impact Capital), Didier Pierre (NNOF), Sara Vicca (Universiteit Antwerpen, Scientists4Climate), Steven Bleuzé (Architect Steven Bleuzé), Christophe Leroy (Remeha NV), Leen Van den Neste (VDK bank), Bram Claeys (Organisatie Duurzame Energie), Karel Vinck (Publicis Groupe Belgium), Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu), De Cuyper Dimitri (Pleasures), Jeroen Vanacker (Concertgebouw Brugge), Van Hirtum Johan (Van Hirtum Geudens NV), Regine Debrabandere (Plan International Belgium), Jan Wyckaert (Rikolto VZW), Luc De Schepper (Uhasselt), Dirk Van de Poel (Transitienetwerk Middenveld), Stijn Michiels (Schrijnwerkerij Michiels BVBA), Piet Kerckhof (Aché Ligno Architecten), Wannes Van Giel (Bigtrees), Dirk D'herde (archipelago architects), Kristina Naeyaert (Natuur.koepel vzw), Viviane Camphyn (Nelectra), Catherine Lootens (Groen Licht Vlaanderen), Eddy Van Brempt (Excecon), Paul Eykens (Isoproc), Manon Janssen (Ecorys), Jenny De Laet (ABLLOvzw/groep Terec Ugent), Koen Vuylsteke (VivaVerde for Business), Stefanie Vanden Broucke (CAAAP), Fried Vancraen (Materialise), Theo Vaes (ArmenTeKort), Mathias Danneels (People Against Dirty - Ecover + Method), Nicolas Bearelle (Re-vive nv), Pieter Delafortrie (Pulse Transitienetwerk vzw), Magda De Meyer (Vrouwenraad), Stefan Van Doorslaer (Ahlers), Bert Grugeon (Van Roey Vastgoed), Katrien Barrat (C-change), Sven lamote (Alpro), Philip Van gestel (Efico), Philip Van Kelst (Kasteelhoeve Wange), Toon Possemiers (Cenergie), Ronny Ansoms (Cogen Vlaanderen), Jean Pierre Boydens (Cogen Vlaanderen), David Leyssens (The Shift), Olivier Beys (Tournevie), Elke Verlaenen (Arktos vzw), Dirk De Clippeleir (Ancienne Belgique), Geert De Smet (Ecobos), Koen Martens (Natuurpunt en Partners Meetjesland), Vanya Verschoore (Arbeid & Milieu vzw), Nathalie Guillaume (Danone N.V.), Grégory Delens (The House of Marketing), Bruno Deraedt (VIBE vzw), Alex Polfliet (Zero Emission Solutions), Bert De Somviele (BOS+), Greg Aertssen (Aertssen Group), Jasmijn Desmet (JKVG vzw, Hannibalvakanties), Pieter Boussemaere (VIVES University College), Hannes De Reu (FOS Open Scouting), Alexandra Smarandescu (Vlaamse Jeugdraad), Wim Boydens (Boydens), Jonas Mallisse (Too Good To Go), Sophie Beyers (VFG, Vereniging voor Personen met een Handicap), Nena Baeyens (EVA vzw), Xavier Brenez (Union Nationale des Mutualités Libres), Inge Pauwels (Dialoog vzw), Marc Vossen (NGroup - Nostalgie, NRJ, Chérie FM), Laurent Beuselinck (ERM Belgium), Jolien Vanden Wyngaert (YOUCA vzw), Andre Kiekens (WSM Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale), Julie Vandenberghe (WWF Belgium), Filip Lammens (VIA Don Bosco), Linda De Boeck (Vlaams Instituut Gezond Leven), Marie-Hélène Ska (CSC), Geert Gisquière (cambio autodelen Vlaanderen), Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen), Klaas Gaublomme (Bonka Circus), Guy Weyns (De Lijn), Vera Dua (Bond Beter Leefmilieu), Philip Van gestel (Efico NV), Benoît Derenne (Foundation for Future Generations), Wouter Boits (The Oval Office), Alexis Descampe (Färm), Philippe Funcken (Natagora), Ria Aeles (Bouworde vzw), Ivo Clerix (RCA), Pieter De Gryse (Groep Weerwerk), Wayne Visser (Antwerp Management School), Koen Maerevoet (KPMG), Elina Bennetsen (Gents MilieuFront vzw), Pascale Van Damme (Dell Technologies Belux), Steven De Haes (Antwerp Management School), Jonathan Saelen (Act4Change), Serge de Gheldere (Futureproofed / Klimaatzaak), Sarah Tak (Klimaatzaak VZW), Geoffroy Crépin (Les Scouts de Belgique), Damien Huvelle (Haute Ecole Léonard de Vinci), Caroline de Cartier (Teach for Belgium), Laurence Denis (Haute Ecole Robert Schuman), Colette Malcorps (Haute Ecole EPHEC), Nicolas Schul (REScoop-Wallonie), Marylène Pierret (Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg), Bernard Andries (Haute Ecole Lucia de Brouckère), Elliot Herman (Conseil de la Jeunesse), Herlinde Baeyens (Vlaamse Jeugdraad), Annemie Goegebuer (Publicis), Noé Lecoq (IEW), Koen Verwee (Eiferman), Piet Wulleman (Wombat), Tomas Wyns (VUB), Mieck Vos (VVSG).