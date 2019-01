Siegfried Bracke wil Kamervoorzitter blijven na verkiezingen in mei

Siegfried Bracke duwt bij de verkiezingen de Oost-Vlaamse Kamerlijst van N-VA. 'Uit principe' was hij naar eigen zeggen niet meer beschikbaar voor een plek bovenaan de lijst, 'want je moet kansen geven aan andere mensen'.

Bracke, die nu 65 is, noemt zich zeer onthecht als politicus. 'De dag dat ik er zelf niet meer in geloof, stop ik ermee', zegt hij. Toch heeft hij de ambitie om nog eens vijf jaar te zetelen als Kamerlid, indien mogelijk zou Bracke zichzelf graag opvolgen als voorzitter van de Kamer. 'Ik zou dat heel graag doen als dat zou kunnen, want het is een buitengewoon boeiende job. Al is het maar omdat ik de stiel heb moeten leren.'

Voorzitter zijn is echter niet evident, aldus Bracke, 'zeker niet in een woelig parlement als het mijne. Maar eerlijk: ik heb er ongelooflijk van genoten.'