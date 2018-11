Siegfried Bracke sluit niet uit dat N-VA alsnog aan tafel komt in Gent

Dat zei Bracke, die zes jaar geleden nog lijsttrekker was voor N-VA in Gent en nu op de 27ste plaats stond, in De Ochtend op Radio 1.

Vier partijen

In Gent wordt momenteel onderhandeld door vier partijen: het kartel SP.A/Groen enerzijds en Open VLD en CD&V, die zich aan elkaar hebben vastgeklonken, anderzijds. Over hun vooruitgang is niet veel bekend, er zijn de komende twee weken verdere data afgesproken om inhoudelijk gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van die vier partijen. Aan de tafel zitten Open VLD-lijsttrekker Mathias De Clercq, Groen-kopman Filip Watteeuw, SP.A-lijsttrekker Rudy Coddens en CD&V-kopvrouw Mieke Van Hecke. Zowel De Clercq als Watteeuw claimen de burgemeesterssjerp.

'Wat je nu constateert is dat er vier partijen aan de tafel zitten, waarvan er twee overbodig zijn. Dat is in strijd met alle wetten van de politiek,' aldus Bracke, die benadrukte dat hij 'in persoonlijke naam' sprak. 'En dus moeten ze eerst uitmaken wat voor een meerderheid ze gaan maken en wie daarvan de leider zal zijn.'

Blauw of groen

'Dan zijn er twee mogelijkheden: of we krijgen een blauwe burgemeester met een heel groen programma of we krijgen een groene burgemeester met een wat gematigd programma.'

Het tweede zou voor Gent beter zijn, vindt Bracke. 'Het eerste is, vanuit de oppositie bekeken, heel goed: een blauwe burgemeester met groen programma is leuk oppositie voeren. Voor de stad is waarschijnlijk beter een groene burgemeester met een gematigd programma.'

Circulatieplan

Momenteel zit N-VA dus niet mee aan tafel, maar Bracke sluit niet uit dat daar nog alsnog verandering in komt. 'De kans is heel klein, maar het is niet uitgesloten.'

De discussie over het circulatieplan is beslecht, erkent hij. 'De heeft van de kiezer een fiat gekregen. Maar goed: we hebben ook nog andere programmapunten. Wat me bijvoorbeeld opvalt: in Gent is nog met geen woord gesproken over het financiële plaatje, en dat is cruciaal.'