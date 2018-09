Servisch gezin is teruggevonden en moet terug naar gesloten centrum

Het Servisch gezin dat was weggelopen uit een open terugkeerwoning is weer teruggevonden. De vrouw en haar vier kinderen zullen worden teruggebracht naar de family units in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Dat meldt De Morgen en bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Het gezin was de eerste familie die werd opgesloten in de speciaal voorziene wooneenheden voor families met kinderen in Steenokkerzeel. Omwille van procedurestappen kon het gezin niet worden gerepatrieerd binnen de wettelijk voorziene termijn van 28 dagen, zodat het vijftal werd overgebracht naar een open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas.

Donderdag raakte bekend dat het gezin daar de benen had genomen. Intussen is het alweer terecht.

Begin deze maand ontstond de nodige heisa toen bleek dat het gezin langer dan de toegestane termijn in het centrum gehouden werd. Normaliter mag een gezin slechts veertien dagen in het centrum blijven voor de repatriëring - al kan die periode wel verlengd worden met twee weken. Aangezien ze er vertrokken waren, start de teller nu weer vanaf nul.