Als er in september geen regering is die het vertrouwen krijgt in het parlement, zijn nieuwe verkiezingen 'onvermijdelijk'. Dat heeft CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten donderdag gezegd op Bel RTL.

Gisteren/woensdag raakte bekend dat de partijvoorzitters van MR, Open Vld en CD&V - de partijen van de huidige minderheidsregering onder leiding van premier Sophie Wilmès - tegen 21 juli een nieuwe regering in de steigers willen hebben staan.

Die regering moet ook een meerderheid hebben, in tegenstelling tot het voorstel van de socialistische familie voor een minderheidsregering rond de klassieke tripartite. "Het land heeft enkele minderheidsregeringen gekend, maar die hebben nooit lang overleefd", aldus CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten bij Bel RTL. Volgens Verherstraeten blijft een regering met een meerderheid mogelijk. "Er is voldoende talent om de verschillen te overbruggen", klonk het. Verherstraeten blijft ook de voorkeur geven aan een regering met zowel PS als N-VA, de twee grootste partijen per taalgroep. "Alle partijen moeten water in hun wijn doen", aldus Verherstraeten.

MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke liet in De Ochtend een gelijkaardig geluid horen. Ook hij denkt dat er tegen de "deadline" van 21 juli een meerderheidsregering in de steigers kan staan. Als dat niet zou lukken, kan volgens hem wel teruggevallen worden op het scenario van een minderheidsregering dat PS en sp.a naar voor hebben geschoven.

CD&V'er Verherstraeten is dan weer niet happig op die deadline van 21 juli. Hij denkt eerder dat september een "belangrijk politiek moment" wordt. Dan moet premier Wilmès ook opnieuw het vertrouwen vragen in het parlement. "Als er dan geen vertrouwen wordt gegeven aan eender welke regering, dan worden het nieuwe verkiezingen, dat is onvermijdelijk", aldus Verherstraeten.

