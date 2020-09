Voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) moet maandag getest worden op corona en kan de openingszitting van het Vlaams Parlement met de Septemberverklaring niet voorzitten. Normaal gezien zou ze vervangen worden door Filip Dewinter, maar SP.A en Groen willen dat niet.

Homans kondigde een en ander aan op Twitter. 'Dit tot mijn grote spijt, maar veiligheid primeert', schrijft ze.

Door haar afwezigheid mag in principe Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter, als parlementslid met de meeste anciënniteit, de zitting openen. Hij wordt daarbij geflankeerd door de twee jongste parlementsleden, ook twee parlementsleden van Vlaams Belang: Filip Brusselmans en Adeline Blancquaert.

In principe zou Dewinter na de herverkiezing van het Bureau de voorzittershamer opnieuw moeten doorgeven aan Liesbeth Homans, waarna die dan een korte openingstoespraak zou houden. Maar nu Homans niet aanwezig kan zijn omwille van haar coronatest, zal Dewinter de rest van de openingszitting in goede banen moeten leiden.

Verzet

Oppositiepartijen SP.A en Groen willen echter niet dat Dewinter straks de openingszitting van het Vlaams Parlement leidt.

'We gaan bij het begin van de zitting vragen dat alle parlementsleden van Vlaams Belang die zondag op de Heizel waren uit de zaal vertrekken uit respect voor het zorgpersoneel. Dat zou ook betekenen dat niet Filip Dewinter de zitting moet leiden, maar Joke Schauvliege (CD&V)', zegt fractieleider Hannelore Goeman aan Belga.

Dat was trouwens ook de oproep van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens nadat parlementsleden van andere partijen in juni hadden deelgenomen aan een Black Lives Matter-betoging in Brussel, legt Goeman uit.

Volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska zou het 'een ongeoorloofd en onaanvaardbaar risico' zijn als de Vlaams Belang-parlementsleden die zondag hebben deelgenomen aan de manifestatie op de Heizel maandag in het parlement de Septemberverklaring volgen.

'Volgens virologen telt inmiddels België vandaag 1.540 besmettingen per dag. Corona verspreidt zich als een olievlek. Bijeenkomsten waar geen afstand wordt gehouden, doen daar een schep bovenop en vormen een risico voor de volksgezondheid. Vlaams Belangers die de quarantaine regels aan de laars lappen, getuigen van geen greintje respect tegenover alle coronaslachtoffers', aldus Rzoska.

Ik moet vandaag getest worden op corona en zal de openingszitting van het Vlaams Parlement met de Septemberverklaring niet kunnen leiden. Dit tot mijn grote spijt, maar veiligheid primeert. — Liesbeth Homans (@LiesbethHomans) September 28, 2020

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens kan daar geen sprake van zijn. Hij verwijt de linkse partijen 'afgunst'. 'Voor alle duidelijkheid: het was een autokaravaan, alle aanwezigen hebben vooral tijd doorgebracht in hun wagen en wie die verliet, droeg een mondmasker', zegt Janssens. 'Dat links voor eigen profijt nu ook pleit voor een letterlijk cordon sanitaire rond het Vlaams Belang mag niet verbazen, maar wij zijn de tweede grootste fractie van het Vlaams Parlement en dus is het enkel een democratisch gevolg dat Filip Dewinter eerste ondervoorzitter van het parlement is'.

Bij Open VLD klinkt het, in een reactie op de commotie, kort als volgt: 'De deelnemers aan de manifestatie op de Heizel moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen.'

Septemberverklaring

De Septemberverklaring van de Vlaamse regeringsleider, in dit geval minister-president Jan Jambon (N-VA), is de traditionele aftrap van het nieuwe politieke jaar in Vlaanderen.

Die verklaring zal maandag voor een belangrijk stuk in het teken staan van het Vlaamse relancebeleid na corona. De vraag is hoeveel middelen de regering zal vrijmaken voor die relance en hoe groot het tekort in 2021 zal blijven na het donkerrode tekort van 6,6 miljard euro dit jaar.

Twee dagen na de Septemberverklaring, op woensdag 30 september, zal het parlement plenair in debat gaan over de verklaring. Na dit debat stemt het parlement over de Septemberverklaring.

