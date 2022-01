Senaatsvoorzitter wil Senaat afschaffen

Vóór de verkiezingen van 2024 moet er een concreet plan op tafel liggen om de Senaat definitief af te schaffen. Dat is de ambitie van huidig Senaatsvoorzitter Stephanie D'Hose (Open Vld), zo zegt ze zaterdag in een interview in Het Nieuwsblad samen met haar voorzitter Egbert Lachaert.