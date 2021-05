De senaat heeft vrijdag bij geheime stemming oud-voorzitster Sabine de Bethune voorgedragen als kandidaat-rechter bij het Grondwettelijk Hof. Ze werd door de CD&V als eerste kandidaat gekozen om haar partijgenoot Trees Merckx-Van Goey op te volgen, die met pensioen gaat.

De Bethune haalde 41 van de 41 geldige stemmen. Er waren ook 9 blanco of ongeldige stemmen.

Om als rechter te worden voorgedragen moet een kandidaat tweederde van de uitgebrachte stemmen krijgen. Het was aan de CD&V om een opvolger voor te stellen voor Trees Merckx-Van Goey, die binnen een kleine maand de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt.

De CD&V kreeg twee kandidaturen binnen voor de betrekking: die van Vlaams parlementslid en gewezen minister Joke Schauvliege en die van Sabine de Bethune, sinds 1995 senatrice en van 2011 tot 2014 voorzitster van die assemblee. In de commentaren werden vragen gesteld over de kandidatuur van Schauvliege, verwijzend naar de reden van haar ontslag als minister. Partijvoorzitter Joachim Coens maakte donderdag bekend dat de partij gekozen had voor de Bethune als eerste kandidaat.

Als tweede kandidaat haalde gewezen Vlaams minister Joke Schauvliege ook de nodige tweederdemeerderheid. De federale regering moet de voordracht nog bekrachtigen.

