'Klanten blijven me vragen of ik beschikbaar ben om te daten alsof het coronavirus niet bestaat.' Hoewel sekswerker Eveline (36) gestopt is met adverteren, willen mannen tot haar grote verbazing nog steeds betalen voor seks. 'De mannen die ik nu afwijs, zoeken en vinden ergens een dame die hun noden bevredigt.' Ook hulpverleners maken zich zorgen over de gevolgen.

Dat een deel van de verdoken seksindustrie in volle coronacrisis bleef draaien, schreven we al eerder. Een uitbater van een massagesalon en enkele dames van plezier gaven aan dat ze verder werken, ondanks de dreiging. Eén getuigenis viel op. Die van sekswerker Eveline uit Vlaams-Brabant. Boven haar advertentie op een drukbezochte website met sekszoekertjes stond STOP CORONA - STOP DATING.

'Intussen adverteer ik al twee weken niet meer', vertelt Eveline. 'Toch blijven mannen mij opbellen. En dat zijn geen vaste klanten, die weten intussen wel dat ik niet zal afspreken. Het zijn mannen die mijn nummer op een oude advertentie online hebben gevonden. 'Ze zijn zich blijkbaar niet bewust van de gevaren. Sommigen zijn alleen en denken onterecht dat er geen gevaar is omdat ze geen symptomen hebben. Anderen hebben een gezin en brengen dus niet alleen zichzelf en de sekswerker, maar ook hun eigen vrouw en kinderen in gevaar als ze stiekem zouden afspreken.'Verschillende keren per dag krijgt ze telefoon van mannen die willen daten. 'Ze vragen naar een massage of seks', zegt Eveline. 'Voor de uitbraak van de coronacrisis sprak ik af met klanten in een hotel. Ook de uitbater van dat hotel blijft maar vragen krijgen. Of hij geen dames kent die willen afspreken. Dat vragen ze ook aan een taxichauffeur die vaak escortdames vervoert of klanten naar een bar of club brengt. En als ik collega's opbel, hoor ik hetzelfde verhaal. Sommigen krijgen nu zelfs vaker telefoon dan vroeger.'Eveline confronteert de bellers met de gevaren van corona. 'Dan nog durven ze aandringen. Ik vraag me dan af in welke grot zij de voorbije weken hebben gezeten. Ik begrijp het niet. Het maakt me kwaad. Het zijn egoïsten. De maatschappij ligt stil en zij willen doen alsof er niets aan de hand is. Ik heb ook schrik dat de mannen die ik afwijs, elders aan hun trekken zullen komen. En dat heeft voor alle duidelijkheid niets met schrik voor concurrentie te maken. Dat speelt niet bij mij. Nu al zeker niet. Nee, ik vrees dat ze mij en andere dames, nu of wanneer dit allemaal voorbij is, nog kunnen besmetten.'Roekeloze klanten'Wij staan continu in contact met een honderdtal sekswerkers en we horen ook dat er nog steeds vraag is van klanten', zegt Daan Bauwens van UTSOPI, de Belgische vereniging voor en door sekswerkers. 'Zij zijn roekeloos en beseffen blijkbaar niet welke risico's dat met zich meebrengt. We hadden dat ergens wel verwacht. We hoorden al voor de uitbraak van de coronapandemie dat er een nieuwe trend bezig is. Klanten vragen meer voor minder geld. De vraag naar onbeschermde seks wordt steeds groter. Dus als je al niet geeft om het risico om hiv, syfilis, gonorroe en chlamydia op te lopen, laat staan dat je dan voorzichtiger zou worden in tijden van corona.'In een vrije tribune op de website van Knack schreef UTOPSI dat een deel van de sekswerkers geen andere keuze heeft dan te blijven werken. Zij hebben geen sociale rechten en kunnen geen beroep doen op steun, komen vaak amper rond en dus hebben ze de inkomsten hard nodig. 'Aan de aanbodzijde zien we dat bijvoorbeeld enkele rondreizende sekswerkers die toevallig in België zijn tijdens de lockdown, bijzonder moeilijk hun activiteiten kunnen stopzetten', zegt Bauwens. 'Het is een trieste realiteit dat zij uit noodzaak blijven werken.'UTOPSI deelt sinds kort voedselpaketten uit aan sekswerkers die financieel aan de grond zitten. Dat doet ook Violett, een organisatie die sekswerkers ondersteunt. 'Wie het zich financieel kan veroorloven zal intussen wel al gestopt zijn', zegt Wendy Gabriëls van Violett.'Ook wij horen spijtig genoeg dat vele klanten blijven bellen. Een mogelijke motivatie is de eenzaamheid en huidhonger. We raden het af en communiceren duidelijk op de websites met seksadvertenties dat fysiek contact ten strengste verboden is.'Virtuele seksOp die websites staat sinds enige tijd een banner met een boodschap waar je niet kan naast kijken. "Gelieve geen fysieke afspraken te maken of te aanvaarden. Deze maatregelen zijn genomen door de Nationale Veiligheidsraad en zijn van kracht t.e.m. 19 april! #SamenTegenCorona."Opvallend is ook het online aanbod aan virtuele seks: online webcamsessies, videochat en spannende gesprekken via WhatsApp of Facebook. 'Het is een nieuw en uitgebreid aanbod', zegt Gabriëls. 'Maar daar zit niet elke klant op te wachten. De marges zijn ook veel kleiner. Een echte compensatie voor het inkomensverlies is het dus niet.'Viroloog Marc Van Ranst hoort ook onrustwekkende signalen over een seksindustrie waar niet iedereen zich aan de regels houdt. 'Zowel voor een escortdame als voor een klant die naar een dame gaat die thuis ontvangt kan geen sprake zijn van een essentiële verplaatsing', zegt Van Ranst. 'Seks op anderhalve meter afstand is niet mogelijk. We weten dat er daar een probleem is, de vraag is wat de overheid eraan kan doen.'Sekswerker Eveline hoopt dat haar oproep afradend werkt. Ze stuurt die ook in een bericht naar klanten die haar een sms sturen met de vraag om af te spreken. 'Hou alsjeblief nog even de broek toe. Want alleen dan kunnen sekswerkers en klanten elkaar hopelijk snel terugzien. Als jullie mee de ziekte verspreiden, zal het langer duren.'