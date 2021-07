De online seksuele uitbuiting, vooral van minderjarigen, neemt steeds meer toe. Vooral sinds de coronapandemie hebben ronselaars hun activiteiten naar de digitale wereld verplaatst. Dat blijkt donderdag uit een waarschuwing van de federale politie, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Mensenhandel, die plaatsvindt op vrijdag 30 juli.

Het zijn vooral de eerste contacten tussen uitbuiters en hun slachtoffers die steeds vaker online plaatsvinden, zo heeft de centrale dienst mensensmokkel/mensenhandel van de federale gerechtelijke politie vastgesteld. Door de coronacrisis is het namelijk niet meer mogelijk om potentiële slachtoffers in bars en discotheken te ronselen. Die activiteiten hebben zich dus naar de digitale wereld hebben verplaatst.

De slachtoffers van gedwongen prostitutie die via internet worden 'aangeboden' zijn bovendien steeds vaker minderjarigen. De kwetsbare jongeren - vooral meisjes - worden dan gecontacteerd via sociale netwerken als TikTok, Instagram of Snapchat.

De activiteiten die online plaatsvinden zijn minder zichtbaar voor de politie. Bovendien wordt het daardoor voor de politiediensten ook complexer om de personen achter de uitbuiting te identificeren en arresteren. Er wordt daarom gevreesd dat de trend van het digitaal ronselen zich na de pandemie zal voortzetten.

Mediawijsheid

De politie wijst daarom op het belang van mediawijsheid. 'Sociale media horen in deze digitale samenleving bij het sociale leven van jongeren, maar brengen ook gevaren met zich mee. Het is onontbeerlijk dat volwassenen hierover in gesprek gaan met jongeren, zich interesseren in hun online aanwezigheid, en hen wapenen tegen mensen met slechte bedoelingen die ze op sociale netwerken kunnen tegenkomen', zo klinkt het.

Daarnaast is het voor volwassenen ook belangrijk om aandachtig te zijn voor gedragsverandering bij de jongeren. Als iemand zich plots terugtrekt of zich volledig anders gaat gedragen, kan dat een teken zijn dat er meer aan de hand is.

