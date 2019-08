Paringsscènes zijn overal. Dan liever bij Jonathan Littell dan in de krant.

Een paar dagen geleden was het er plots: het geluid dat ieder jaar onvermijdelijk het einde van de zomer inluidt. Het is de doffe klap waarmee het eerste boek uit de najaarscatalogussen op de mat landt en me hoopvol aankijkt, smekend bijna om een bespreking. Na de gedempte ploffen waarmee de vakantiebijlagen zich de hele zomer lang hebben aangekondigd, is dat toch even schrikken.

...