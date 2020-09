Er zijn duidelijke regionale verschillen in de nieuwe toename van de coronabesmettingen. 'Procentueel situeren de grootste stijgingen zich vooral in het westen van het land, met toenames tussen de 5 en de 64 procent', zo zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. 'De sterkste toename zien we procentueel in West-Vlaanderen. In het oosten zien we daarentegen eerder een stabilisatie tot lichte daling.'

In absolute aantallen blijft het Brussels Gewest echter koploper, met 140 nieuwe besmettingen in de afgelopen week, een toename met 20 procent in vergelijking met de week ervoor. 'Het Brussels Gewest is tegenwoordig ook de regio met het grootste aantal uitgevoerde testen. De afgelopen week werden er meer dan 18 testen per 1000 inwoners afgenomen. Tegelijk zien we wel dat meer dan 5 procent van alle geteste stalen in Brussel nog steeds een positief resultaat oplevert en dat is bijna twee keer hoger dan in de rest van het land', zei Van Gucht.

Het op een na hoogste aantal nieuwe gevallen werd in de provincie Antwerpen vastgesteld: 106 in de afgelopen zeven dagen, een stijging met 29 procent. (Belga)

Bekijk op deze kaart de evolutie van het aantal besmettingen in uw gemeente