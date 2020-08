Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft toenemen. Uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt onder meer dat geen enkele leeftijdsgroep gespaard blijft.

In de periode van 23 tot en met 29 juli werden in ons land gemiddeld 465,4 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging met 78 procent in vergelijking met een week eerder, blijkt zondag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

'Deze toename is te zien in bijna alle provincies, en dan vooral de provincie Antwerpen', zegt Sciensano. 'Er komen nieuwe gevallen bij in alle leeftijdsgroepen, maar de meeste besmettingen komen voor in de groep van 20 tot 59 jaar.'

Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - is voor de week vanaf 26 juli tot en met 1 augustus wel weer gedaald tot iets meer dan 1. Dat betekent dat wie het coronavirus oploopt, gemiddeld één andere persoon met het virus besmet. In het epidemiologisch bulletin van donderdag piekte het reproductiegetal nog op bijna 1,5. Het gaat bij die waarden wel steeds om een mediane schatting op basis van de ziekenhuisopnames.

Meer opnames en overlijdens

Ook het aantal ziekenhuisopnames kent een stijging. Van 26 juli tot en met 1 augustus werden gemiddeld 22,7 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 27 procent op één week tijd. In de ziekenhuizen liggen momenteel 259 coronapatiënten, van wie 56 op intensieve zorgen.

Bovendien neemt ook het aantal overlijdens opnieuw toe. Het gemiddelde ligt voor de periode vanaf 23 tot en met 29 juli op 2,7 sterfgevallen per dag, een stijging met 12 procent.

Wat de totale balans betreft, komt de teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie nu op 69.402 te staan. Dat zijn er 651 meer dan Sciensano er zaterdag meldde. Het totale dodental klimt tot 9.845 (vier meer dan zaterdag gerapporteerd) en het totaal aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart tot 18.253 mensen (26 meer).

'Zorgwekkend'

'De huidige situatie is zorgwekkend, maar we kunnen het tij nog keren', aldus Sciensano. 'Om die reden vragen we u ook om niet naar achterpoortjes te zoeken om de regels te omzeilen. Het zal nog enkele weken duren vooraleer het effect van de nieuwe maatregelen op het aantal nieuwe infecties zichtbaar zal zijn. Tot dan zal het aantal gevallen blijven stijgen', klinkt het.

Het virus maakt geen onderscheid tussen afkomst, leeftijd of religie https://t.co/IqAMuZmXgT



N'oubliez pas que le virus ne fait pas de différence entre l'origine, l'âge ou la religion de chacun https://t.co/V34K8rMADq#COVID19 #COVID19be pic.twitter.com/8g1tVNDjuN — Sciensano (@sciensano) August 2, 2020

In de periode van 23 tot en met 29 juli werden in ons land gemiddeld 465,4 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging met 78 procent in vergelijking met een week eerder, blijkt zondag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.'Deze toename is te zien in bijna alle provincies, en dan vooral de provincie Antwerpen', zegt Sciensano. 'Er komen nieuwe gevallen bij in alle leeftijdsgroepen, maar de meeste besmettingen komen voor in de groep van 20 tot 59 jaar.' Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - is voor de week vanaf 26 juli tot en met 1 augustus wel weer gedaald tot iets meer dan 1. Dat betekent dat wie het coronavirus oploopt, gemiddeld één andere persoon met het virus besmet. In het epidemiologisch bulletin van donderdag piekte het reproductiegetal nog op bijna 1,5. Het gaat bij die waarden wel steeds om een mediane schatting op basis van de ziekenhuisopnames.Ook het aantal ziekenhuisopnames kent een stijging. Van 26 juli tot en met 1 augustus werden gemiddeld 22,7 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 27 procent op één week tijd. In de ziekenhuizen liggen momenteel 259 coronapatiënten, van wie 56 op intensieve zorgen. Bovendien neemt ook het aantal overlijdens opnieuw toe. Het gemiddelde ligt voor de periode vanaf 23 tot en met 29 juli op 2,7 sterfgevallen per dag, een stijging met 12 procent. Wat de totale balans betreft, komt de teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie nu op 69.402 te staan. Dat zijn er 651 meer dan Sciensano er zaterdag meldde. Het totale dodental klimt tot 9.845 (vier meer dan zaterdag gerapporteerd) en het totaal aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart tot 18.253 mensen (26 meer). 'De huidige situatie is zorgwekkend, maar we kunnen het tij nog keren', aldus Sciensano. 'Om die reden vragen we u ook om niet naar achterpoortjes te zoeken om de regels te omzeilen. Het zal nog enkele weken duren vooraleer het effect van de nieuwe maatregelen op het aantal nieuwe infecties zichtbaar zal zijn. Tot dan zal het aantal gevallen blijven stijgen', klinkt het.