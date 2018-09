Schrijvers in de vakschool: 'Ik kan zo veel meer dan ik dacht'

'Ze lezen geen boeken, laat staan dat ze er schrijven.' 'Dat ze in het beroepsonderwijs zijn terechtgekomen, komt doordat ze niet slim genoeg zijn voor andere richtingen.' 'Ambities hebben ze niet, grote dromen al evenmin.' Het zijn maar een paar van de hardnekkige vooroordelen over leerlingen uit het beroepsonderwijs. Hoe fout die wel zijn, merkte Fikry El Azzouzi meteen toen hij vorig schooljaar schrijver-in-residentie was in de Antwerpse GO! Spectrumschool, waar het overgrote deel van de leerlingen een migratieachtergrond heeft.

