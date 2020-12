De schrijfster Aya Sabi debuteerde met Verkruimeld land en werkt aan een nieuwe roman. Tussendoor studeert ze, schrijft ze columns en vlijmscherpe tweets.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? Dat ik dit academiejaar geslaagd was. 2020 was niet makkelijk voor me, behalve een pandemie was er ook van alles gaande in mijn privéleven. Mijn werk en mijn studie zijn deel van wie ik ben en dat ik die ondanks alles niet heb losgelaten, geeft me een groot gevoel van voldoening. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? Ja, ik heb drie weken in bed gelegen met veel hoofd- en spierpijn en overmatige vermoeidheid. De symptomen waren gelukkig mild, ik dacht vooral aan de mensen die het zwaarder te pakken hadden of er dierbaren aan hebben verloren. Dat moet verschrikkelijk zijn. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2019 hebt u gerealiseerd? Zoals gezegd was 2020 voor mij nogal verwarrend. Ik was dus niet zo bezig met goede voornemens op oudejaarsavond. Maar nu, één jaar later, kijk ik terug en zie ik een naïef meisje dat geloofde in de goedheid van de wereld en van de mensen om haar heen. Vandaag kijk ik naar een vrouw die weigert dat geloof in goedheid op te geven, al is haar het tegendeel bewezen. Liever naïef dan bitter. Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Er waren experimenten met acrylverf, maar die hield ik niet lang vol. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? Het beste boek was Year of the Elephant van Leila Abouzeid. De beste tv-serie was Love Island en de beste artiest Emel Mathlouthi, die virtuele lockdownconcerten gaf. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? Akira Sushi in Mechelen. De lekkerste sushi van de wereld. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Ik heb al jaren geen behoorlijke vakantie meer gehad. Ik zou al dolgelukkig zijn met een weekendje Maastricht. Welke zorgverlener zou u in de bloemetjes willen zetten? Elke zorgverlener. Hoe en met wie viert u kerstavond? Ik vier geen kerst, maar zal vast naar een kerstfilm kijken en een paar kroketjes eten. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Laten we het nog even afwachten. Welk sociaal medium gooit u eruit? Tijdens een lockdown zijn sociale media de enige manier om actief mijn literatuur te blijven delen met mijn lezers. Maar als ik echt moet kiezen gooi ik Snapchat eruit, omdat ik het gevoel heb dat ik daar nu een beetje te oud voor ben. Bent u van plan uw Netflixabonnement te vernieuwen? Ja. Met wandelingen en literatuur kom je niet door elke lockdownavond. Wie zult u deze kerst het meest missen? Mijn grootmoeder, omdat ik haar altijd mis en zal blijven missen. Wilt u snel gevaccineerd worden? Nee, ik geef mijn beurt graag aan mensen die het meer nodig hebben. Moet cultuur meer steun krijgen? Is dat een retorische vraag? Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? We moeten erin geloven om het te kunnen redden. Wie wenst u snel verzoening toe? Ik wens dat we allemaal verzoening vinden met onszelf. Dan zou de wereld er stukken beter uitzien. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Ik hoop het, maar ik vrees ervoor. Tussen de eerste en de tweede golf merkte ik vooral dat mensen zo graag terug wilden naar het oude normaal en niet per se op zoek waren naar een manier om een nieuw normaal te creëren. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Ik heb weinig vrienden en nog minder vijanden. Maar ik wens alle mensen toe dat ze zichzelf vinden en heruitvinden. Alles wat we zoeken, zit al in ons. Ik hoop dat we dat in 2021 samen mogen ontdekken.