Het autoverkeer aan de schoolpoort aan banden leggen verhoogt niet alleen de veiligheid, maar ook de gezondheid van de leerlingen. Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen donderdag op basis van een onderzoek door onder meer de Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito).

Zeker 159 scholen in Vlaanderen hebben een 'schoolstraat' die voor een bepaalde periode voor en na schooltijd afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Die schoolstraten moeten de verkeersveiligheid aan scholen verhogen, bijvoorbeeld doordat ouders niet meer met hun auto tot vlak aan de schoolpoort kunnen rijden.

Uit onderzoek gefinancierd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, uitgevoerd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) en het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt nu dat er ook een positief effect is op de gezondheid van de kinderen.

De onderzoekers hielden metingen in vijf straten: vlak voor ze een schoolstraat werden, en drie weken daarna. Daaruit bleek dat de luchtkwaliteit verbeterde, vooral op vlak van hoeveelheden ultrafijnstof, roet en stikstofdioxides. In één straat nam de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht bij het begin van de schooldag en voor de invoering van de schoolstraat telkens met 40 procent toe. Nadat de schoolstraat werd ingevoerd, nam die concentratie met 9 procent af.

Die betere luchtkwaliteit laat zich ook voelen in de luchtwegen van 235 onderzochte kinderen. De ontstekingsparameter, die een indicatie geeft van het risico op infecties van de luchtwegen, nam gemiddeld met 14 procent af. Ook de elasticiteit van de luchtwegen verbeterde, wat het in- en uitademen vergemakkelijkt. Er waren wel grote verschillen tussen de scholen.

Toch merken scholen aanvankelijk nog veel weerstand bij ouders wanneer ze een schoolstraat willen invoeren. In de straten uit het onderzoek waren bij aanvang slechts 23 procent van de ouders voorstander. Nadien groeide het draagvlak wel tot 74 procent.

