Scholen mogen van de klimaatmarsen wel een schooluitstap maken, maar hun leerlingen tot deelname verplichten is een brug te ver. Dat oordeelt de commissie zorgvuldig bestuur van het departement onderwijs, schrijven De Standaard en het Nieuwsblad vrijdag.

Er was heel wat ophef toen midden maart bekendraakte dat sommige scholen hun leerlingen verplichtten om mee te stappen met de wereldwijde klimaatmars. Sommige ouders vonden het te politiek getint. Ook de N-VA en Open VLD spaarden hun kritiek niet.

Om de heisa de kop in te drukken, vroeg minister van ­Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) klaarheid van de bevoegde commissie zorgvuldig bestuur. Het advies is nu klaar. De commissie stelt dat klimaatmarsen geen politieke activiteit zijn, omdat ze niet zijn georganiseerd door politici of hun partijen. Ze ziet er dan ook geen graten in dat scholen er een schooluitstap van maken. Op voorwaarde dat die aansluit bij de lessen. Er is wel een beperking: 'Gelet op het maatschappelijke debat omtrent de klimaatmanifestaties acht de commissie het niet gepast dat leerlingen door de school tot deelname worden verplicht. Voor leerlingen die niet deelnemen moet een volwaardig alternatief worden voorzien', klinkt het.