Cumuleren om te overleven. Zo gaat het er in veel Vlaamse scholen aan toe. Leerkrachten worden door het lerarentekort gevraagd extra uren op te nemen, schrijven De Standaard en het Nieuwsblad vandaag. "Die cumuls zijn vaak de snelste weg naar opgebrande leerkrachten", klinkt het bij vakbond ACOD.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten zag in 2018 een plotse stijging van 30 procent meer cumulatie van lesuren, "wellicht door de krapte op de arbeidsmarkt". Als er geen nieuwe leerkrachten gevonden worden, is cumuleren - of extra uren opnemen - voor scholen een voor de hand liggende oplossing.

De onderwijskoepels krijgen dan ook steeds vaker vragen over die ­cumuls. "De scholen zijn radeloos", reageert Nancy Libert van ACOD. "Leerkrachten gaan vaak tot het gaatje om collega's te helpen, maar dat heeft een keerzijde. Het ziekteverzuim is al hoog. Door in te vallen voor collega's neemt dat alleen maar toe. Cumuleren is vaak de snelste weg naar opgebrande leerkrachten."

Lees ook:

- Onderwijsspecialist Wim Van den Broeck: 'We moeten leerkrachten ook op hun verantwoordelijkheden wijzen'

- 'Leerkrachten en mensen in zorgberoepen moeten beter weten waar ze aan beginnen'

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten zag in 2018 een plotse stijging van 30 procent meer cumulatie van lesuren, "wellicht door de krapte op de arbeidsmarkt". Als er geen nieuwe leerkrachten gevonden worden, is cumuleren - of extra uren opnemen - voor scholen een voor de hand liggende oplossing. De onderwijskoepels krijgen dan ook steeds vaker vragen over die ­cumuls. "De scholen zijn radeloos", reageert Nancy Libert van ACOD. "Leerkrachten gaan vaak tot het gaatje om collega's te helpen, maar dat heeft een keerzijde. Het ziekteverzuim is al hoog. Door in te vallen voor collega's neemt dat alleen maar toe. Cumuleren is vaak de snelste weg naar opgebrande leerkrachten."