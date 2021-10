Scholen kunnen de extra middelen die via de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) krijgen ook inzetten om ondersteunend personeel te betalen. Het gaat dan om mensen zonder lerarendiploma, maar die wel kunnen ingezet worden om de leerkrachten te ontlasten. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts vrijdag.

De berichten over het acute lerarentekort in Vlaanderen zijn moeilijk weg te branden uit de actualiteit. Veel beginnende leerkrachten geven er in de eerste jaren de brui aan, leerkrachten en directeurs gaan gebukt onder werkdruk en er blijft vaak onvoldoende tijd over voor de kerntaak: lesgeven. Scholen en koepels trekken aan de alarmbel.

Met de nieuwe cao die in september werd afgesloten wil minister van Onderwijs Ben Weyts een aantal van die problemen aanpakken. Zo komen er extra uren om beginnende leerkrachten beter te begeleiden en extra uren om leerkrachten meer ruimte te geven om zich toe te leggen op het lesgeven zelf.

Het was voor scholen echter nog wachten op meer gedetailleerde informatie: wat betekent dit nu concreet allemaal voor hun school? Volgens minister Weyts is die duidelijkheid er nu.

Concreet zullen scholen deze uren niet enkel kunnen gebruiken om leerkrachten te betalen. Als een school geen extra leerkracht kan vinden, dan kunnen ze de extra uren ook gebruiken om ondersteunend personeel te betalen. Het gaat dan om mensen zonder lerarendiploma, die bijvoorbeeld toezicht kunnen houden of klassenroosters kunnen opmaken. Op die manier worden de leerkrachten ontlast en kunnen ze zich meer toeleggen op hun kerntaak: lesgeven.

Voor het luik aanvangsbegeleiding komen er zowel voor basisscholen als voor middelbare scholen gemiddeld 4 uren per week bij, voor grote scholen kan dit oplopen tot 13 extra uren per week (basisonderwijs) of 30 extra uren per week (secundair onderwijs). Voor het luik kerntaak gaat het om gemiddeld 4 uur extra per week in het basisonderwijs en 9 uur extra per week in het secundair onderwijs, in de grotere scholen kan dit oplopen tot 14 uur extra per week (basisonderwijs) of 51 extra uren per week (secundair onderwijs). De scholen krijgen op korte termijn een omzendbrief met extra uitleg.

Basisscholen krijgen volgens minister Weyts bovendien meteen extra middelen voor de aanwerving van een beleidsmedewerker, die de schooldirecteur kan ontlasten. Die extra punten zijn structureel voorzien vanaf januari 2022, maar nu is er ook een overgangsregeling voor de periode september-december.

De berichten over het acute lerarentekort in Vlaanderen zijn moeilijk weg te branden uit de actualiteit. Veel beginnende leerkrachten geven er in de eerste jaren de brui aan, leerkrachten en directeurs gaan gebukt onder werkdruk en er blijft vaak onvoldoende tijd over voor de kerntaak: lesgeven. Scholen en koepels trekken aan de alarmbel. Met de nieuwe cao die in september werd afgesloten wil minister van Onderwijs Ben Weyts een aantal van die problemen aanpakken. Zo komen er extra uren om beginnende leerkrachten beter te begeleiden en extra uren om leerkrachten meer ruimte te geven om zich toe te leggen op het lesgeven zelf. Het was voor scholen echter nog wachten op meer gedetailleerde informatie: wat betekent dit nu concreet allemaal voor hun school? Volgens minister Weyts is die duidelijkheid er nu. Concreet zullen scholen deze uren niet enkel kunnen gebruiken om leerkrachten te betalen. Als een school geen extra leerkracht kan vinden, dan kunnen ze de extra uren ook gebruiken om ondersteunend personeel te betalen. Het gaat dan om mensen zonder lerarendiploma, die bijvoorbeeld toezicht kunnen houden of klassenroosters kunnen opmaken. Op die manier worden de leerkrachten ontlast en kunnen ze zich meer toeleggen op hun kerntaak: lesgeven. Voor het luik aanvangsbegeleiding komen er zowel voor basisscholen als voor middelbare scholen gemiddeld 4 uren per week bij, voor grote scholen kan dit oplopen tot 13 extra uren per week (basisonderwijs) of 30 extra uren per week (secundair onderwijs). Voor het luik kerntaak gaat het om gemiddeld 4 uur extra per week in het basisonderwijs en 9 uur extra per week in het secundair onderwijs, in de grotere scholen kan dit oplopen tot 14 uur extra per week (basisonderwijs) of 51 extra uren per week (secundair onderwijs). De scholen krijgen op korte termijn een omzendbrief met extra uitleg.Basisscholen krijgen volgens minister Weyts bovendien meteen extra middelen voor de aanwerving van een beleidsmedewerker, die de schooldirecteur kan ontlasten. Die extra punten zijn structureel voorzien vanaf januari 2022, maar nu is er ook een overgangsregeling voor de periode september-december.