Schiltz haalt uit naar 'sabotage' N-VA in klimaatbeleid

'Op de tribune ambitieus klimaatbeleid steunen, maar dan binnen regeringen de boel saboteren, dat moet gedaan zijn', klinkt het fors.

Op de VN-klimaatconferentie van Katowice wordt gezocht naar methodes om het Akkoord van Parijs van ambitie naar beleid te brengen. Vanuit verschillende landen komen ook oproepen tot meer samenwerking en ambitie. De zogenaamde High Ambition Coalition, een groep van de meest ambitieuze én meest kwetsbare landen, heeft België gevraagd haar Statement on Stepping Up Climate Ambition te ondertekenen.

Volgens Schiltz, van meerderheidspartij Open Vld, zou dat een krachtig signaal zijn, zeker na de klimaatmars die enkele weken geleden 75.000 mensen op de been bracht. Maar het ziet er naar uit ons land die boot zal missen. 'De Vlaamse regering, en meer bepaald N-VA, staat opnieuw op de rem', zegt Schiltz, die verontwaardigd reageert. Hij wijst erop dat de tekst haalbaar is, geen nieuwe bindende doelstellingen inhoudt, op geen enkele manier onze concurrentiekracht en koopkracht ondermijnt, maar enkel om daadkracht vraagt. 'Het is tijd om kleur te bekennen van wie hier de zaken tegenhoudt. Wij willen samenwerken, maar er zijn partijen die blijven op de rem staan. Als we hier vertrekken zonder een handtekening van de Vlaamse regering is dat voor rekening van N-VA', luidt het.

Vanuit de oppositie noemt Bruno Tobback (sp.a) de situatie 'vrij gênant', vooral nadat het Vlaams parlement een resolutie heeft goedgekeurd om meer ambitie aan de dag te leggen. 'Blijkbaar omwille van N-VA, die op alle niveaus het Trumpisme wil invoeren. Op alle domeinen maken ze het in Vlaanderen en België onmogelijk om internationale samenwerking aan te gaan en oplossingen te zoeken in dossier die een beetje moeilijk liggen', verwijst Tobback ook naar de discussie over het VN-migratiepact. 'De hele Zweedse coalitie valt voor onze ogen, en voor de ogen van Verenigde Naties, in elkaar'.

Onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum vindt het 'spijtig dat onze internationale rol wordt beïnvloed door de electorale modus in België. Alle parlementen in ons land hebben aan hun regeringen gevraagd om ambitieuzer te zijn. Waarom volgt de Vlaamse regering de vraag van haar eigen parlement niet?'