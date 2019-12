In het Antwerpse district Deurne heeft in de nacht van woensdag op donderdag een schietpartij plaatsgevonden aan een appartementsblok recht tegenover het huis van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Dat zeggen Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen en een bron dicht bij het onderzoek bevestigt de feiten. De dader zou nog op de vlucht zijn. Nog tijdens de nacht van woensdag op donderdag werd een woning twee straten verderop onder vuur genomen. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee schietpartijen.

Het was een getuige die omstreeks 4.45 uur de politie belde. Wat of wie er bij de schietpartij geviseerd werd, is niet bekend. Een onderzoek door de federale gerechtelijke politie zal moeten uitwijzen of er opnieuw een link is met het drugsmilieu, zoals bij tal van eerdere gewelddadige incidenten in en rond Antwerpen de voorbije maanden.

De Wever zelf laat intussen via zijn woordvoerder weten dat hij de communicatie over de zaak zoals steeds aan het parket overlaat. 'De burgemeester heeft inderdaad schoten gehoord, maar zijn situatie verschilt niet met die van alle andere Antwerpenaren die dit al in hun buurt hebben meegemaakt', zegt zijn woordvoerder Johan Vermant. 'Hij vertrouwt dus op het gerechtelijk onderzoek.'