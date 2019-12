Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ligt onder vuur na een verhaal over een familie asielzoekers die met het kindergeld een huis kon kopen.

In een portret dat De Tijd dit weekend van de Vlaams-minister president schetst, haalt Jambon tijdens twee lezingen het verhaal aan van een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld zou hebben verzameld, dat ze er een huis van kon kopen.

Rutten

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, samen met CD&V een coalitiepartner van N-VA in de Vlaamse regering, reageert zondag scherp op de uitspraken van Jambon. In een Facebookpost spreekt ze van een 'flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal over huizen van migranten'. 'Dat zijn verzonnen verhalen die in xenofobe tijden goed klinken en lustig voor waar worden rondverteld, maar die fout zijn en schaden', verduidelijkt ze.

Rutten wijst erop dat de maatregel om met terugwerkende kracht kindergeld toe te kennen aan mensen die na een wachttijd groen licht krijgen om legaal in het land te verblijven, een jaar later al is teruggeschroefd. 'Die uitleg leest waarschijnlijk minder spannend dan een broodjeaapverhaal, maar is wel juist. En dat is wat je van een regeringsleider mag verwachten. De essentie. Niet de apenverhalen. De eigen lijn. Niet het papegaaien van extreemrechts', zegt ze in haar Facebook-post.

Gezinsbond

Yves Coemans van de Gezinsbond heeft intussen berekend dat een gezin asielzoekers met vijf kinderen in het beste geval 87.375 euro kindergeld kan krijgen. 'Met dat bedrag kun je in ons land inderdaad een oud te renoveren appartement kopen of in sommige streken een klein te renoveren huis', zegt Coemans aan Belga. Voor het maximumscenario van 87.375 euro gelden trouwens een aantal voorwaarden. Zo gaat het om een geval met maximale retroactiviteit van vijf jaar, zijn de vijf kinderen allemaal meerderjarig en studeren ze allemaal in het secundair of hoger onderwijs, verduidelijkt Coemans. 'Een erg onwaarschijnlijke situatie, maar theoretisch mogelijk', klinkt het.

Oppositie

Ook op Twitter reageren politici uit de oppositie scherp op de uitlatingen van Jambon. Zo zegt Groen, bij monde van parlementslid Björn Rzoska, Jambon te willen interpelleren in het parlement.

Wat is perfide aan uitspraken @JanJambon? Met bewust #FakeNews de Vlaamse samenleving verdelen. Het doel? De extreemrechtse kiezer verleiden. Ook zijn herhaalde liefde voor coalitie met @vlbelang wordt probleem voor #VlaReg. @groen wil hem hierover horen in het @vlaparl. https://t.co/rKllmeTPe1 — Björn Rzoska (@BjornRzoska) December 29, 2019

Van ongefundeerde ‘dansende moslims’ over het autoritaire ‘da gade gij niet bepalen’ naar het broodje-aap niveau ‘huis kopen met kindergeld’. Wie hoopte dat MP @JanJambon zijn ambt waardig zou invullen is eraan voor de moeite. — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) December 29, 2019

Francken

Volgens N-VA-Kamerlid Theo Francken is het verhaal van Jambon wel degelijk realistisch. 'Ik ken dit concrete verhaal niet, maar het is - hoewel uitzonderlijk - perfect mogelijk. Jan verspreidt geen fake news. Meer nog, toen hij het zei, was het voor iedereen duidelijk dat dit in uitzonderlijke omstandigheden is', zegt hij in een blogpost.

Jambon reageert

De Vlaams minister-president reageert zondag op zijn beurt ook via Facebook. Volgens Jambon kwam het voorbeeld in kwestie 'bij herhaling ter sprake aan de onderhandelingstafel bij de vorming van de Vlaamse regering'. Jambon probeert voorts de gemoederen te bedaren: 'Beste Gwendolyn, laat ons dezer dagen de zaken toch niet al te scherp stellen en (vermeende) tegenstellingen ten top drijven. Net zoals vandaag was ook toen niet dit voorbeeld op zich de essentie, dan wel het bestaan van de uitwas door de maatregel. Die uitwas pakken we aan. Samen. Prettige feesten aan allen.'