Schauvliege wil schepenen bevoegd maken voor luchtkwaliteit in hun stad

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) pleit ervoor om schepenen voor Mobiliteit en Openbare Werken in Vlaanderen ook bevoegd te maken voor luchtkwaliteit. Dat zegt Schauvliege zaterdag in een reactie op het luchtkwaliteitsonderzoek Curieuzeneuzen, waaruit blijkt dat in een derde van de Vlaamse gemeenten op zeker één plaats de luchtvervuilingsnorm overschreden wordt. De minister benadrukt wel dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen over het algemeen al fors verbeterd is.

'Het is belangrijk om op maat te werken en lokaal te proberen sturen', zegt Schauvliege. Lokaal zijn er grote verschillen merkbaar in het onderzoek, en met maatregelen voor minder verkeer, meer fietspaden, meer groen en het vermijden van street canyons - straten met veel verkeer waar de luchtvervuiling blijft hangen door de bebouwing - kan er volgens de minister een groot verschil gemaakt worden.

De uitstoot van stikstofoxiden is sterk verkeersgerelateerd, benadrukt Schauvliege nog, maar ook de industrie speelt een rol. 'Ook daar moet aan gewerkt worden, en dat gebeurt al. We hebben aparte actieplannen daarvoor.' Zo maakte de minister bijvoorbeeld middelen vrij voor installatie van speciale 'stopcontacten' voor grote schepen in de havens, zodat die niet langer hun zware dieselmotoren moeten laten draaien.