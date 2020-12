Zo goed als alle pluimvee- en andere ondernemingen die een paar jaar geleden getroffen werden door het illegale gebruik van de insecticide fipronil hebben hun schadevergoeding ontvangen. Dat maakt minister van Landbouw David Clarinval (MR) dinsdag bekend.

'Dit betekent dat we de bladzijde van de crisis uit 2017 definitief kunnen omslaan', zegt hij.

Fipronil, een voor de mens schadelijk insecticide, bleek drie jaar geleden illegaal gebruikt geweest te zijn in pluimveestallen. Daardoor raakte een grote hoeveelheid eieren besmet die door Belgische boeren geproduceerd werden. Zowel ondernemingen uit de landbouwsector als ondernemingen die actief zijn in de verwerking en distributie van producten op basis van eieren kregen uitzicht op een vergoeding.

Dit compensatieproces is nu afgelopen. In de primaire sector werden in 2018 al 76 bedrijven vergoed voor een totaalbedrag van 11 miljoen euro. Voor de verwerkings- en distributiesector zullen 31 bedrijven een totaalbedrag van 916.000 euro ontvangen.

Twee dossiers zijn nog niet helemaal afgerond.

Minister Clarinval is tevreden dat hij dit proces kan afronden. Hij zegt dat het aan Justitie is 'om degenen te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor een grootschalige fraude die de hele sector van gevogelte en verwerkte eierproducten heeft bestraft'.

