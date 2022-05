Schaarbeek in de ban van MeToo na strafklacht van Ecolo-schepen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In Schaarbeek heeft de Ecolo-schepen van Cultuur een strafklacht wegens ongepast seksueel gedrag ingediend tegen de Défi-schepen van Onderwijs. ‘Dit is een majeur probleem voor de politieke stabiliteit.’

Schaarbeek is in de ban van een MeToo-affaire die de bestuursploeg van burgemeester Cécile Jodogne (Défi) als een splijtzwam verdeelt. Schepen van Gelijke Kansen Sihame Haddioui (Ecolo) heeft vorige week via een advocaat bij de politie een klacht ingediend tegen schepen van Onderwijs en Begroting Michel De Herde (Défi). Beschuldiging: seksisme en aanranding van de eerbaarheid. Die laatste kwalificatie slaat op handtastelijkheden waaraan De Herde zich in oktober zou hebben bezondigd toen hij tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad naast Haddioui had plaatsgenomen. De Herde ontkent alle beschuldigingen en heeft op zijn beurt een advocaat in de arm genomen.

De burgemeester heeft de schepenen als twee ruziemakers uit elkaar gezet.

De affaire houdt het imposante stadhuis aan het Colignonplein al drie maanden in de ban. Eind februari heeft burgemeester Jodogne beide schepenen ontboden in een poging om de sereniteit in haar ploeg te herstellen. Een lastige opdracht, want zonder getuigen is het een zaak van woord tegen woord. Jodogne vond er daarna niets beters op dan beide schepenen tijdens collegevergaderingen ver uit elkaar te laten plaatsnemen, zoals een schooljuf doet met twee ruziemakers in de klas. Ruim onvoldoende voor Haddioui, die sinds maart geen vergaderingen op het stadhuis meer bijwoont. Omdat de externe preventiedienst van Schaarbeek niet bevoegd is voor politieke mandatarissen, zag ze geen andere optie meer dan een strafklacht in te dienen.

De Herde is econoom van opleiding, begon als onderwijzer en werkte voor het studiecentrum Jacques Georgin van het FDF en als parlementair medewerker. Hij is schepen in Schaarbeek sinds 1995 en al tien jaar bevoegd voor Onderwijs. De Herde behaalde bij de laatste verkiezingen 1338 stemmen. In Bruzz noemt Steven Van Garsse, chef politiek van deze Brusselse stadskrant, de man een intelligent machtspoliticus die wel eens brutaal uit de hoek kan komen: ‘In de gemeenteraad wordt hij dan ook al eens ‘le professeur’ genoemd. Met het nadeel dat hij soms arrogant kan overkomen.’

‘Dit is een heel bizarre situatie’, zegt oppositielid Georges Verzin (MR), die al meer dan dertig jaar in de gemeenteraad zit. ‘Schepen Haddioui wil geen voet meer op het stadhuis zetten, maar werkt naar eigen zeggen verder vanuit een café. In werkelijkheid verkeren haar diensten in een diepe malaise, vooral de culture instellingen zoals de bibliotheek en het cultuurcentrum.’

Hoe moet het verder? ‘Niemand die het weet’, zegt Verzin. ‘De meerderheid staat onder zware druk want Ecolo heeft de zaak gepolitiseerd. Haddioui mocht haar strafklacht vorige week toelichten op een persconferentie, die opvallend genoeg op het Brusselse partijhoofdkwartier plaatsvond. Ze heeft ook de uitdrukkelijke steun gekregen van eerste schepen François Vanhalewyn. Burgemeester Jodogne heeft een krappe meerderheid van 25 zetels op 46. Ik hoef er geen tekeningetje bij te maken. Dit is een majeur probleem voor de politieke stabiliteit in Schaarbeek.’