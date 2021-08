De mensen zonder papieren die de Begijnhofkerk in Brussel bezetten vragen de betrokken kerkfabriek om de kerk langer te kunnen bezetten, tot hun administratieve procedure rond is. De kerkfabriek had vandaag meegedeeld dat ze binnen afzienbare tijd graag haar gewone kerkactiviteiten wil voortzetten, 'nu we op een punt komen waarop deze actie vruchten draagt'.

Sinds eind mei hield een groep mensen zonder papieren een hongerstaking in de Begijnhofkerk in Brussel en in de Brusselse universiteiten VUB en ULB. Na zestig dagen kwam er een eind aan de hongerstaking, zonder dat het tot een collectieve regularisatie kwam zoals de hongerstakers aanvankelijk hadden geëist. Wel kregen ze de belofte dat al hun dossiers individueel behandeld zouden worden volgens de bestaande regels.

'Wij hebben altijd zeer veel begrip gehad voor de actievoerders en vele leden van onze gemeenschap hebben deze actie mee ondersteund. Nu we op een punt komen waarop deze actie vruchten draagt, zouden we graag de gewone kerkactiviteiten opnieuw opnemen binnen afzienbare tijd. Het gaat zeker niet om een eis en we zullen niet overgaan tot een buitenzetting, wat trouwens helemaal niet in onze macht ligt. Wij blijven actief meezoeken naar mogelijkheden om de actievoerders individueel juridisch te helpen en willen daartoe lokalen ter beschikking blijven stellen', zegt de kerkfabriek in een persbericht, waarbij het ook een oproep doet aan vrijwilligers om de Begijnhofkerk te helpen schoonmaken. De mensen zonder papieren kunnen hun activiteiten voortzetten in het House of Compassion in de Brusselse Bijstandskerk, klinkt het.

Volgens een woordvoerder van de actievoerders werd hen gevraagd om op 15 augustus de kerk te verlaten. Maar ze hopen dus dat die datum kan verschoven worden, tot de regularisatiedossiers van de hongerstakers behandeld zijn. 'Als we de kerk verlaten, verandert onze machtsverhouding tegenover de staat', zegt een woordvoerder van de actievoerders. Ze maken zich ongerust dat dit zal leiden tot willekeur bij de behandeling van de dossiers.

'De groep hongerstakers zou ook versnipperd raken. Sommigen wonen ver, in andere steden. Hoe gaan we het verder kunnen organiseren om hun dossiers samen te stellen? Het zal alles wat we opgebouwd hebben in gevaar brengen. We willen blijven tot de dossiers ingediend zijn, en zelfs tot we antwoorden hebben gekregen.'

Het steuncomité van de sans-papiers van zijn kant zegt in een persbericht dat het veel werk kost om de dossiers samen te stellen. Er zijn twee coördinatrices aangesteld om de juridische hulp te organiseren in de Begijnhofkerk, de VUB en de ULB. Als de hongerstakers de kerk effectief moeten verlaten op 15 augustus wil het steuncomité op het plein voor de kerk gaan kamperen.

