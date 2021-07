De mensen zonder papieren die al wekenlang een honger- en dorststaking houden in de Begijnhofkerk, houden in elk geval voorlopig op met hun actie. Dat melden hun woordvoerders. Voorlopig gaat het wel enkel om de groep actievoerders in de kerk, het is nog niet duidelijk of ook de actievoerders in de VUB en de ULB hun honger- en dorststaking beëindigen.

Sinds 23 mei houden meer dan vierhonderd mensen zonder papieren een hongerstaking als laatste strohalm op een collectieve regularisatie. Vrijdag zijn enkele van hen ook begonnen met een dorststaking en weigeren ze nog iets te drinken. Sinds het begin van de actie worden regelmatig hongerstakers overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Alleen al tussen zondag en dinsdagavond ging het om een zestigtal mensen.

Maandag stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), aan als 'speciaal gezant'. Van den Bulck moest dienen als een soort brugfiguur die de taak krijgt de hongerstakers toe te leiden naar de bestaande procedures. Eerder had de staatssecretaris ook al een neutrale zone ingericht vlakbij de Begijnhofkerk, waar de hongerstakers informatie konden krijgen over hun individueel dossier.

'Tot akkoorden gekomen'

'Gisteren en vandaag zijn er bijeenkomsten geweest met de regering en met mensen die ons steunen', hebben de woordvoerders van de actievoerders aangekondigd in een video op Twitter. 'We zijn tot akkoorden gekomen, die weliswaar nog niet gevalideerd zijn. We hopen dat dat wel gebeurt. Om verdere stress en angst in de kerk te vermijden, hebben we besloten de dorststaking te beëindigen en de hongerstaking voorlopig op te schorten.'

Staatssecretaris Sammy Mahdi reageert op Twitter opgelucht. 'Dit was voor mij geen strijd tegen mensen, maar wel voor een correct beleid. Hopelijk houdt niemand hier blijvende letsels aan over', zegt hij.

Sinds 23 mei houden meer dan vierhonderd mensen zonder papieren een hongerstaking als laatste strohalm op een collectieve regularisatie. Vrijdag zijn enkele van hen ook begonnen met een dorststaking en weigeren ze nog iets te drinken. Sinds het begin van de actie worden regelmatig hongerstakers overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Alleen al tussen zondag en dinsdagavond ging het om een zestigtal mensen.Maandag stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), aan als 'speciaal gezant'. Van den Bulck moest dienen als een soort brugfiguur die de taak krijgt de hongerstakers toe te leiden naar de bestaande procedures. Eerder had de staatssecretaris ook al een neutrale zone ingericht vlakbij de Begijnhofkerk, waar de hongerstakers informatie konden krijgen over hun individueel dossier.'Gisteren en vandaag zijn er bijeenkomsten geweest met de regering en met mensen die ons steunen', hebben de woordvoerders van de actievoerders aangekondigd in een video op Twitter. 'We zijn tot akkoorden gekomen, die weliswaar nog niet gevalideerd zijn. We hopen dat dat wel gebeurt. Om verdere stress en angst in de kerk te vermijden, hebben we besloten de dorststaking te beëindigen en de hongerstaking voorlopig op te schorten.'Staatssecretaris Sammy Mahdi reageert op Twitter opgelucht. 'Dit was voor mij geen strijd tegen mensen, maar wel voor een correct beleid. Hopelijk houdt niemand hier blijvende letsels aan over', zegt hij.