Een groep van 250 mensen zonder papieren hebben afgelopen donderdag hun intrek genomen in het voormalige gebouw van de bank KBC aan de Havenlaan in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Dat meldt RTBF en wordt bevestigd aan Belga. De sans-papiers vragen opnieuw regularisatie en toegang tot de arbeidsmarkt.

Aan de poort van de voormalige KBC-zetel hebben de sans-papiers verschillende spandoeken opgehangen. Daarop staat te lezen: 'Door Vivaldi volledig vergeten' en 'Bezetting neutrale zone'. Met dat laatste opschrift verwijzen ze rechtstreeks naar het initiatief van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, die in juli voor de hongerstakers in de Begijnhofkerk een neutrale zone instelde.

Met de nieuwe bezetting blijven de sans-papiers aandacht vragen voor hun situatie. Ze eisen een regularisatie en vragen om ingezet te worden op de Belgische arbeidsmarkt. Ze kaarten aan dat zij met hun competenties het land mee door deze gezondheidscrisis kunnen helpen.

De gemeente Molenbeek heeft meteen gecontroleerd of de bezetting veilig verloopt en heeft contact opgenomen met de nieuwe eigenaars van het gebouw. Hun standpunt is nog niet gekend. Molenbeek treedt daarbij op als bemiddelaar.

'Onze sociale dienst gaat morgen ter plaatse om na te gaan of op humanitair vlak alles correct verloopt', stelt Rachid Barghouti, woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux (PS). 'We hebben voor het ogenblik nog geen opmerkingen gehad van omwonenden. Onze prioriteit is het gebouw beveiligen.'

Het collectief dat het gebouw bezet bestaat uit een 250-tal mannen, vrouwen en kinderen die overdag aanwezig zijn. Een 100-tal mensen brengt er ook de nacht door. (Belga)

