Sander Loones legt eed af als minister van Defensie

De 39-jarige Loones volgt Steven Vandeput op, die na nieuwjaar in functie treedt als burgemeester van Hasselt, en wordt de jongste minister in de regering-Michel.

Loones zetelt sinds 2014 in het Europees parlement en is ondervoorzitter van N-VA. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst, waar hij vijf jaar geleden nauw betrokken was bij de federale regeringsonderhandelingen.

In het parlement wordt hij opgevolgd door de 28-jarige Ralph Packet uit Tervuren, de vroege voorzitter van Jong N-VA.

Loones is afkomstig uit kustgemeente Oostduinkerke, een deel van Koksijde, waar hij nog woont. In oktober trok hij de N-VA-lijst in Koksijde.