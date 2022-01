Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil dat er een oplossing komt voor het probleem dat rechters in Vreemdelingenzaken geen inzage hebben in geclassificeerde stukken. Hij reageert daarmee op de uitspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) waardoor de beslissing om een haatprediker het land uit te zetten, niet kan worden uitgevoerd.

De staatssecretaris wil de imam het land uitzetten. Hij baseert zich op rapporten van het OCAD en van de Staatsveiligheid, die de man omschrijven als een haatpropagandist met een ernstig dreigingsniveau. Hij trok echter naar de RVV en die oordeelde volgens De Standaard dat de rapporten van het OCAD en de Staatsveiligheid 'geen solide basis' zijn om iemand het land uit te zetten. De beschuldigingen zijn 'te algemeen' en 'te vaag'.

'Deze beslissing zal me niet weerhouden om een nieuwe uitwijzingsbeslissing te nemen voor deze en andere gevaarlijke radicalen', reageert Mahdi, die eraan toevoegt dat de Dienst Vreemdelingenzaken snel een nieuwe beslissing in die zin zal nemen. 'Hopelijk kunnen we de rechter overtuigen met alle elementen die de veiligheidsdiensten ons hebben bezorgd, want die zijn toch niet min. Ik zal blijven strijden tegen de aanwezigheid van gevaarlijke radicalen in dit land.'

Het blijft volgens de staatssecretaris een structureel probleem dat rechters in Vreemdelingenzaken geen toegang hebben tot de volledige documenten van de Veiligheidsdiensten, omdat daar geclassificeerde informatie inzit. Daardoor kunnen ze geen volledig beeld hebben van een dossier. Hij heeft dat probleem al aangekaart in zijn beleidsnota. Daarin werd een verduidelijking van de wet aangekondigd.

