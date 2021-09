Voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) is de verplichte vaccinatie van asielzoekers bespreekbaar. Dat zei hij maandag op Radio 1.

Sammy Mahdi reageerde nogmaals op de boze brief van Marc Vanden Bussche (Open VLD), de burgemeester van Koksijde. Hij is niet tevreden dat er 300 asielzoekers naar zijn gemeente worden gestuurd omdat er een buffercentrum van Fedasil wordt geopend. Dat de asielzoekers mogelijk niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus en ook varianten van het virus de gemeente kunnen binnenbrengen, is een van zijn bezwaren.

'Iedereen die in Brussel in het Klein Kasteeltje aankomt, wordt aan een covidtest onderworpen en wordt indien nodig in quarantaine geplaatst', zei Mahdi in De Ochtend. 'We proberen de asielzoekers ook zo veel mogelijk te vaccineren. Er zijn asielcentra met een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent, maar er zijn er ook andere.'

Mahdi wil daarom een versnelling hoger schakelen in de vaccinatie van asielzoekers. 'Wat mij betreft, mag zelfs de verplichte vaccinatie van asielzoekers op tafel liggen', zei hij.

Aanstaande vrijdag komt het Overlegcomité samen om zich over de coronamaatregelen te buigen.

