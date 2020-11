Sammy Mahdi (CD&V): 'Er komt een website met cijfers rond migratie, tegen fake news'

Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris Asiel en Migratie, wil een website lanceren waarop informatie komt over mensen die asiel aanvragen in ons land. Op de site moet bijvoorbeeld te vinden zijn hoeveel aanvragen er in totaal zijn. Dat heeft Mahdi zaterdagochtend gezegd op Radio 1.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) © Belga Image