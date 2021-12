Afghaanse jongeren die voor problemen zorgen moeten verspreid worden over verschillende asielcentra om zo clanvorming tegen te gaan. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) maandag in De Ochtend op Radio 1, nadat zaterdagavond twee steekpartijen plaatsvonden in Genk waarbij Afghaanse jongeren uit het asielcentrum van Lanaken betrokken waren. Het gerecht moet ook streng optreden tegen de jongeren die zich niet gedragen, vindt Mahdi.

Volgens burgemeester van Lanaken Marino Keulen zorgen de Afghaanse jongeren uit het asielcentrum wel vaker voor problemen. Een oplossing is er niet meteen, maar het spreiden van de asielzoekers over verschillende centra kan wel helpen, zei hij.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft gisteren/zondag contact gehad met de burgemeester.Volgens hem moeten er twee zaken gebeuren. 'Op mijn niveau kan ik er, in het kader van het gerechtelijk onderzoek, voor zorgen dat de bendevorming die ontstaat gebroken wordt door de groep te spreiden en een aantal jongeren in een aantal centra onder te brengen', zegt hij. Het is dan ook belangrijk dat de centra voor minderjarige asielzoekers niet te groot zijn, zodat de jongeren goed begeleid kunnen worden. 'Maar dat is niet voldoende om het probleem op te lossen. Dat doe je door hard op te treden en jongeren te straffen op het moment dat zij iemand neersteken.'

Het recht op asiel herzien vindt Mahdi heel moeilijk, want je kan die jongeren niet terugsturen naar Kaboel. 'Je kan moeilijk bellen naar de taliban en vragen of ze een minderjarige willen overnemen', zegt hij. We volgen het gerechtelijk onderzoek op, zegt Mahdi nog. De jongeren die betrokken waren bij de steekpartijen mogen het centrum voorlopig niet verlaten.

De staatssecretaris benadrukt nog dat de problemen zich voordoen bij een kleine groep jongeren en hij betreurt dat die het draagvlak onderuithalen voor opvang van niet-begeleide minderjarigen. Terwijl het net zo belangrijk is om die jongeren die in moeilijke omstandigheden in ons land aankomen, op een juiste manier te omkaderen.

