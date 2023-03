Sammy Mahdi over de monsterscore van BBB: ‘Landbouwers zijn te vaak uitgelachen’

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi kijkt met interesse naar de Nederlandse verkiezingsresultaten. ‘Wij mogen ons DNA niet verloochenen.’

De BoerBurgerbeweging (BBB) van Caroline van der Plas behaalde bijna 20 procent in verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Welke lessen trekt u uit de stembusslag?

Sammy Mahdi: De lessen die we bij CD&V al een tijdje geleden hebben getrokken. We weten dat veel mensen een gevoel van minachting voelen in de samenleving, zeker in de landelijke regio’s, ook in Vlaanderen. Bijvoorbeeld in het stikstofdossier voelen mensen dat beslissingen boven hun hoofd worden genomen, in Den Haag en Brussel. De landbouwsector heeft te weinig perspectief gekregen en de boeren zijn zich met recht en rede blijven verzetten. En veel mensen leven met hen mee. Het blijft niet beperkt tot het platteland alleen.

Hoezo?

Mahdi: Ik zie dat de BBB ook goed scoort in de steden. We zagen iets soortgelijks bij verkiezingen in Berlijn. In de binnenstad scoren links-progressieve partijen goed, maar in de wijken eromheen leeft het gevoel dat het stadsbestuur alleen bezig is met het aantrekkelijk maken van de Grote Markt. Ik denk aan Gent: de bezorgdheden in deelgemeente Drongen krijgen minder aandacht dan de fantasietjes in de binnenstad. Dat gevoel leeft heel sterk.

Herkent u zich in de BBB, of toch meer in het christendemocratische CDA, dat een flinke pandoering heeft gekregen en strandt op 6,7 procent?

Mahdi: Het CDA heeft heel onverstandige beslissingen genomen, ook in het stikstofdossier. Zo heeft het ooit de kritische depositiewaarden (de hoeveelheid neergedaalde stikstof dat een natuurtype aankan, nvdr) decretaal verankerd, wat tot dwaasheden heeft geleid. De houding van de partij was soms té pragmatisch.

Het is natuurlijk aantrekkelijker voor u om u aan de BBB te spiegelen.

Mahdi: Ik zou het niet zo politiek strategisch bekijken. Ik sta elke dag in contact met onze burgemeesters, onze tentakels op het terrein. Het gevoel dat ik capteer, breng ik al langer naar buiten. Ik moet het rapport van het CDA niet maken, maar wij mogen ons DNA niet verloochenen. Denk aan mijn kritiek op het feit dat bepaalde steden per capita veel meer Vlaamse subsidies ontvangen dan andere. Terwijl regio’s als de Denderstreek, bijvoorbeeld, veel uitdagingen kennen. Ondertussen verdwijnen de bankautomaten uit kleine dorpen en trekt de lokale handel weg. Het antwoord van andere partijen is dat ze dan maar moeten opgaan in een groter geheel. Nee dus, we moeten de eigenheid van een lokale gemeenschap respecteren. Anders voelen mensen zich sociaal ontworteld en krijgen we de aversie die nu tot het Nederlandse resultaat heeft geleid.

Caroline van der Plas op woensdagavond. © Getty Images

‘Wij politici moeten stoppen met alles te willen controleren’, schrijft Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) op sociale media. Maar dienen wetten niet nageleefd te worden?

Mahdi: Je moet vooral in voldoende marge voorzien. De frustratie die wij delen is dat er in het stikstofverhaal souplesse is voor chemiereuzen in de industrie – en dat mag ook, wat mij betreft – maar landbouwers worden onder een gigantische microscoop gelegd. En dat terwijl de boeren wíllen meewerken. Kijk maar naar het mestakkoord MAP7, dat natuur-, landbouw- en milieuorganisaties samen hebben gesloten.

Hoe beïnvloedt de verkiezingsuitslag uw opstelling in het stikstofdossier?

Mahdi: Mijn houding wordt niet bepaald door resultaten in Nederland. Minister Brouns is enorm begaan met de landbouw. Wij moeten die mensen perspectief geven zodat ze ook de komende generaties voor voedsel zorgen. Ze zijn te vaak uitgelachen. Zo werd er gezegd dat ze als electorale groep te klein zijn. Wat een lelijke manier om over mensen na te denken.

Toont de geschiedenis niet juist dat de landbouw te lang vrij spel heeft gekregen door te lakse regels?

Mahdi: Maar er zijn in het verleden al stikstofakkoorden gesloten, ook onder Joke Schauvliege (CD&V). Sinds de jaren 1990 is de stikstof al gehalveerd. En de landbouw is bereid om nog verder te gaan.

Twee knelpunten werden uit het stikstofakkoord gelicht voor verder onderzoek, waaronder het ‘extern salderen’, waarbij een bedrijf de stikstofruimte gedeeltelijk overneemt van een bedrijf dat stopt. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever zal het broodnodige milieueffectenrapport (MER) geen groen licht geven. U mag het dus vergeten.

Mahdi: Als hij nu al weet wat er in het MER zal staan: waarvan akte. Ik zie nochtans niet in hoe het extern salderen de stikstofreductie zal bemoeilijken.

In De Afspraak op Vrijdag noemde De Wever u de ‘Georges-Louis Bouchez van de Aldi tijdens de solden’. Hoe gaat deze Vlaamse regering nog behoorlijk kunnen besturen?

Mahdi: Dat continu op de man spelen kan ik allesbehalve appreciëren. Ik kan alleen maar zeggen dat de Nederlanders die mijn mening delen op verkiezingsdag allesbehalve in de solden stonden.