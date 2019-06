column

Samenwonen met een vluchteling: 'Na enkele maanden vormden we een hecht team'

Deborah Seymus Freelancejournaliste

Deborah Seymus is freelancejournaliste en woont via het cohousingproject CURANT samen met de 22-jarige Afghaanse vluchteling Izat*. 'Ik nam de zorgende functie op mij en veranderde van buddy in een soort van moederfiguur.'