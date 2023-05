Samenwerking VRT en Streamz: ‘Belastingbetaler mag geen twee keer betalen’

‘Voor Vooruit is het belangrijk dat de Vlaamse belastingbetaler niet twee keer betaalt voor de content die de VRT maakt.’ Dat zegt Vlaams Parlementslid Katia Segers in reactie op de deal met streamingplatform Streamz. Ook Meyrem Almaci (Groen) reageert op die manier.

De openbare omroep VRT en Streamz gaan structureel samenwerken. Dat hebben ze maandag aangekondigd. Er is afgesproken dat de VRT en Streamz de komende drie jaar minstens twee fictiereeksen per jaar samen zullen maken. Streamz zal bepaalde reeksen een tijdje in exclusiviteit krijgen en mag ook meer programma’s uit de rijke VRT-catalogus plukken. Op zijn eigen streamingplatform VRT MAX zal de openbare omroep doorverwijzen naar Streamz.

‘Deze deal is goed voor de pax media en het bewijs dat onze mediabedrijven wél met elkaar kunnen samenwerken’, zegt Segers. ‘Ik ben wel benieuwd naar de details van de overeenkomst. Want voor Vooruit is het belangrijk dat de Vlaamse belastingbetaler niet twee keer betaalt voor de content die de VRT maakt. Het zou niet kunnen dat series van de VRT, betaald met Vlaams belastinggeld, achter de betaalmuur van Streamz verdwijnen. Daar is nu nog veel onduidelijkheid over. Hierover zal ik zeker de verantwoordelijke minister Dalle bevragen.’

Ook Groen wil niet dat de belastingbetaler twee keer moet betalen, zegt parlementslid Meyrem Almaci. ‘De Vlaamse kijker is meer dan een consument ten dienste van de commerciële spelers. De Vlaming verdient een sterke openbare zender en onbelemmerde toegang tot de content die de VRT maakt. Series mogen geen luxeproducten worden die als eerste kunnen bekeken worden door de meer gegoede kijker die betaalt.’